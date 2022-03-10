Шторы, жалюзи или вообще ничего? Главные тренды в оформлении окон

Без оформления



Сразу отметим, что далеко не всегда окно требует дополнительного декора. Например, смело отказаться от штор могу поклонники скандинавского интерьера, где главный акцент сделан на светлых тонах и естественном освещении. Кроме того, если в помещении панорамное остекление или окно выступает декоративным элементом, то шторы тоже могут оказаться лишними.



Однотонные портьеры



Подобные варианты впишутся практические в любой интерьер. Подбирая шторы в сдержанный интерьер, отдайте предпочтение однотонным портьерам, выполненным из натуральных материалов.

Для имитации выразительной архитектурной складки присмотритесь к шерстяным вариантам — такие смотрятся благородно и привносят статный колорит всему окружающему пространству. Набирает популярность и такой стилистический прием, как комбинация двух различных фактур, например, шелка и бархата.

Римские шторы



Римские шторы идеально впишутся в интерьеры кабинетов или детских комнат. Выбор здесь зависит от ваших предпочтений и чувства стиля: возможны варианты как из плотной ткани (для создания эффекта блэкаут), так и из полупрозрачной ткани для придания романтического настроения. Что касается цветового решения, отдавать предпочтение стоит пастельным неброским оттенкам, которые будут благотворно воздействовать на ваше внутреннее состояние.



Жалюзи



Жалюзи подойдут для тех, кто страдает от аллергии на определенные виды ткани. Но и ярым минималистам жалюзи также придутся по душе. Деревянные, шерстяные, кожаные с добавлением декоративной ленты по вертикали — в настоящее время ассортимент жалюзи огромен. При выборе будущего декора стоит ориентироваться на общую стилистику той комнаты, где будут находиться жалюзи.



Экоматериалы



Тенденция на минимизирование рисков для природы в процессе производства того или иного предмета с каждым днем набирает все большую популярность. Именно она и вывела в фавориты ткани, созданные из натурального сырья, такие как лен, шерсть, рафия и абака.

Сюда же можно отнести дерево и бамбук — им стоит отдавать предпочтение при выборе жалюзи или рулонных штор. А вот хлопок лучше занести в лист “попавших в немилость”: условия его выращивания далеко не идеальны.