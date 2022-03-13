Раскрыты секреты уборки за 15 минут

Демпси объяснила, что есть несколько секретов, позволяющих расходовать на уборку меньше времени, и раскрыла некоторые из них. Например, по ее словам, лучше убираться понемногу, но часто. “Вытирайте конфорку у плиты каждый раз, когда ее используете, пока она не остыла, — предлагает она. — Так проще удалить остатки пищи, а потом придется тратить время, чтобы отскрести накопившиеся потеки и засохший жир”.

Начинать лучше с самой долгой и важной задачи, рекомендует Демпси. Тогда даже в том случае, если на все остальное не хватит времени, самая заметная грязь все же будет убрана. Еще один совет — делить большую уборку на менее сложные участки, с которыми легко справиться по отдельности. В частности, ванну, по ее мнению, следует мыть в два приема: прежде чем уйти на работу или по делам, нужно нанести на нее чистящее средство, а после возвращения — смыть его. “Это отнимет у вас не больше десяти или 15 минут”, — считает она.

Ранее сообщалось, что эксперт по уборке Линзи Кромби назвала способ, который упростит наведение чистоты в доме. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

По мнению Кромби, на уборку можно тратить всего 15 минут в сутки. Как она объясняет, для этого необходимо следить за чистотой каждый день и не допускать беспорядка, для борьбы с которым позднее потребуются серьезные усилия.

Кромби советует ежедневно застилать постель, загружать и включать стиральную машину, пылесосить в доме, протирать с чистящим средством горизонтальные поверхности на кухне, мыть унитаз и убирать разбросанные вещи.

По ее мнению, это будет способствовать не только чистоте, но и сохранению психического здоровья. “Поддержание порядка в доме способно уменьшить тревожность, улучшить ваш сон, ослабить аллергии и усилить вашу продуктивность”, — утверждает Кромби.