ФОТО | Что такое югендстиль? Показываем на примере интерьера виллы Амменде в Пярну

Пярнуский предприниматель Герман Амменде заказал петербургским архитекторам Миерицу и Герасимову виллу, которая была построена в 1905—1907 годах. Сегодня в историческом здании находится отель Villa Ammende, который поможет перенестись в атмосферу того времени.

Здесь ключевое слово — это югендстиль, известный также как ар-нуво или просто модерн. В начале прошлого столетия на смену привычной мебели пришли округлые, пластичные, гибкие формы. И мебель, и другая обстановка создавались при отсутствии острых углов и прямых линий, по правилам асимметрии. Художники и дизайнеры того времени, устав от классики, стремились использовать новые материалы.

Руководитель отеля Свен-Эрик Волберг говорит, что виллу Амменде делает особенным то, что она построена с использованием различных направлений югендстиля. Здесь смешаны рижское-петербургское и немецко-бельгийское направление югендстиля, а в росписи зала используются розы Макинтоша, имеющие шотландское происхождение.

В 1927 году вилла перешла во владение городских властей и в ней было много чего перестроено, в том числе и в советское время. Последние 10-15 перед восстановлением независимости Эстонии здание стояло полностью пустым, поэтому оно пришло в плачевное состояние.

В 1998 году началась реновация, основанная на тщательном исследовании и сборе данных. Как известно Волбергу, шли напряженные дискуссии на тему того, восстановить ли виллу в оригинальном югендстиле или же в структурализме. К счастью, решение было принять в пользу югендстиля.

К сожалению, в здании не осталось мебели, которая изначально была в вилле, хотя есть несколько предметов интерьера из городского дома семьи Амменде. Тем не менее, в интерьере сочетаются как совершенно новые вещи, выполненные в соответствии с историческим стилем, так и мебель, с момента создания которой прошло уже более сотни лет. Волберг добавляет, что в интерьере есть и вещи, похожие уже на “корабль Тесея”, то есть где уже все части были заменены и не один раз.