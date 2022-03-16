Эксперты предупредили о самом легком для взлома типе замков

Эксперт объяснил, что среди трех основных типов замков именно цилиндрический легче всего поддается вскрытию. По словам Жеребятьева, у подготовленного человека взлом такого замка займет не более десяти минут. При этом именно цилиндрический замок является самым распространенным из-за его доступной цены.

Сувальдные замки эксперт назвал более устойчивыми к вскрытию, на них придется потратиться втрое больше времени. Конструкция сувальдного замка подразумевает наличие нескольких пластин, меняющих положение во время поворота ключа.

В качестве наиболее надежных замков Жеребятьев посоветовал электронные. На них можно установить секретный код, а также использоваться магнитную карту или отпечаток пальца — эти функции вместе со сложной конструкцией запорного механизма обеспечивают защиту от проникновения.