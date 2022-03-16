Эксперты предупредили о самом легком для взлома типе замков
Широко распространенные цилиндрические дверные замки являются наименее устойчивыми к взлому. Об этом предупредил руководитель отдела продаж производителя стальных дверей “Бастион-С” Сергей Жеребятьев, сообщает Lenta.ru.
Эксперт объяснил, что среди трех основных типов замков именно цилиндрический легче всего поддается вскрытию. По словам Жеребятьева, у подготовленного человека взлом такого замка займет не более десяти минут. При этом именно цилиндрический замок является самым распространенным из-за его доступной цены.
Сувальдные замки эксперт назвал более устойчивыми к вскрытию, на них придется потратиться втрое больше времени. Конструкция сувальдного замка подразумевает наличие нескольких пластин, меняющих положение во время поворота ключа.
В качестве наиболее надежных замков Жеребятьев посоветовал электронные. На них можно установить секретный код, а также использоваться магнитную карту или отпечаток пальца — эти функции вместе со сложной конструкцией запорного механизма обеспечивают защиту от проникновения.