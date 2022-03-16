ФОТО и ВИДЕО | Виноградник, шахты и полное уединение — как выглядит лучший дом Новой Зеландии
В условиях пандемии все больше и больше людей стремятся к покою и жизни ближе к природе. Есть люди, которым присутствие соседей (пусть и не очень близкое) жизненно необходимо, а есть те, кто предпочел бы жить в полном уединении. Примером современной жизни, близкой к природе, является Black Quail House (“Дом черной перепелки”) в Новой Зеландии. Кстати, именно этот проект Бергенди Кук получил титул Дома года — 2021 в Новой Зеландии, пишет Delfi.lv.
Благодаря своим потрясающим природным пейзажам Новая Зеландия часто становится местом интересных проектов на рынке недвижимости. Black Quail House был построен в долине реки для защиты от господствующих ветров и неблагоприятных климатических условий. Каждый квадратный сантиметр дома (а их немало, ведь общая площадь составляет 360 квадратных метров) продуман до мелочей и спроектирован так, чтобы максимально использовать чарующий пейзаж. Да, эта недвижимость может похвастаться не только необычным дизайном, но и одним из самых эффектных пейзажей за окнами.
Black Quail House расположен в месте, где во второй половине XIX века — около 1860 года — активно шла добыча золота и угля. Недалеко от дома также расположено доисторическое озеро Манухерикия. Озеро существовало примерно от 19 до 16 миллионов лет назад и было окружено богатой субтропической растительностью. Края озера были окаймлены болотом и болотом. После того, как озеро высохло, его дно превратилось в богатый окаменелостями слой песчаника, теперь известный как группа Манухерики.
Дом расположен так, чтобы из его окон открывался прекрасный вид на реку внизу и на семейный виноградник наверху. В доме также есть внутренний дворик, который дает возможность хозяевам дома выращивать пышный сад, который контрастировал бы с окружающей суровой внешней средой.
При создании дома архитектор вдохновлялась каменистой местностью вокруг, поэтому основным акцентом дома стали бетонные стены. Хозяевам дома хотелось, чтобы материалы, использованные при строительстве, отсылали к окружающему ландшафту — например, речная галька используется как для озеленения, так и в качестве кровельного покрытия.
Внутреннее убранство дома, в свою очередь, противоположно суровым условиям, которые можно наблюдать за стенами дома — дом нарочито украшен изысканными элементами. Интерьер дополняют деревянные элементы, которые создают отчетливое ощущение уюта. А широкие окна во всю стену обеспечивают хорошее естественное освещение и некое единение с окружающим дом красивым пейзажем.