ФОТО и ВИДЕО | Виноградник, шахты и полное уединение — как выглядит лучший дом Новой Зеландии

Благодаря своим потрясающим природным пейзажам Новая Зеландия часто становится местом интересных проектов на рынке недвижимости. Black Quail House был построен в долине реки для защиты от господствующих ветров и неблагоприятных климатических условий. Каждый квадратный сантиметр дома (а их немало, ведь общая площадь составляет 360 квадратных метров) продуман до мелочей и спроектирован так, чтобы максимально использовать чарующий пейзаж. Да, эта недвижимость может похвастаться не только необычным дизайном, но и одним из самых эффектных пейзажей за окнами.

Black Quail House расположен в месте, где во второй половине XIX века — около 1860 года — активно шла добыча золота и угля. Недалеко от дома также расположено доисторическое озеро Манухерикия. Озеро существовало примерно от 19 до 16 миллионов лет назад и было окружено богатой субтропической растительностью. Края озера были окаймлены болотом и болотом. После того, как озеро высохло, его дно превратилось в богатый окаменелостями слой песчаника, теперь известный как группа Манухерики.

Дом расположен так, чтобы из его окон открывался прекрасный вид на реку внизу и на семейный виноградник наверху. В доме также есть внутренний дворик, который дает возможность хозяевам дома выращивать пышный сад, который контрастировал бы с окружающей суровой внешней средой.

При создании дома архитектор вдохновлялась каменистой местностью вокруг, поэтому основным акцентом дома стали бетонные стены. Хозяевам дома хотелось, чтобы материалы, использованные при строительстве, отсылали к окружающему ландшафту — например, речная галька используется как для озеленения, так и в качестве кровельного покрытия.