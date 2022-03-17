Как вписать неподходящую мебель в интерьер: 10 креативных идей

Популярно частичное окрашивание, когда обновляется только часть мебели, например — столешница, а ножки остаются нетронутыми. Кстати, мебель под окрашивание необязательно должна быть винтажной. Если хозяева решили переклеить обои и сменить цветовой акцент в комнате, можно обновить и новую мебель, например стулья.

На рынке представлено огромное разнообразие лакокрасочной продукции. Ее подбирают в зависимости от материала изделия (дерево, плитка, металл или стекло). Красить можно все — от старого комода до подсвечников.

Конечно, речь не о том, чтобы просто обставлять помещения старой мебелью. Чтобы предметы не смотрелись инородными, потребуется редизайн. Обновить мебель под силу не только профессиональным реставраторам. Выбирая и комбинируя идеи из нашего списка, можно запастись расходниками и подарить вещам новую жизнь. Большинство предметов интерьера можно использовать следующим образом.

Одним из самых востребованных стилей в наступившем году стал интерьер кинфолк — сочетание современных высокотехнологичных деталей и ретроэлементов. В этой парадигме старый шкаф в свежеотремонтированной квартире впишется в пространство как креативный акцент. Иногда можно слегка обновить или, наоборот, состарить мебель.

Что такое "неподходящая мебель"? Речь о ситуации, когда сделан новый стильный ремонт, а мебели 30 лет или больше. Например, в комнатах теперь актуальные сочетания цветов на стенах, стильная декоративная штукатурка и красивый ламинат вместо снятого паркета-елочки. При этом остались громоздкий письменный стол и шкаф. Чаще всего такую мебель пытаются продать хотя бы за минимальные деньги, чтобы заменить на современную. Однако дизайнеры советуют тем, кто следит за трендами в интерьере, не продавать, а покупать подобную мебель.

Если старая мебель явно выбивается из общего стиля, есть способы сделать ее гармоничной частью интерьера без серьезных затрат. РБК Недвижимость разобрались вместе с экспертом, почему не надо выбрасывать бабушкины стулья и зачем оставлять чемоданы из прошлого века.

Изменить функционал

Огромные советские чемоданы, с которыми раньше ездили в отпуска, вряд ли могут конкурировать с современными эргономичными моделями. Если выбрасывать жалко, из них можно сделать тумбу или элемент декора, предварительно почистив и покрасив, чтобы они сочетались по цвету с интерьером. Необязательно привязываться к функциям, предусмотренным производителем: старый табурет можно превратить в кофейный столик, а секретер сделать центром внимания на просторной кухне и хранить в нем тарелки. Лежанку для домашних животных можно обустроить на комоде, а обычный ящик — сделать передвижным местом для хранения, добавив колесики.

Оклеить

Те, кто не любит возиться с красками, могут выбрать самоклеящуюся пленку. С ее помощью можно полностью изменить цвет мебели, добавить рисунки и надписи. Пленка легко скрывает недостатки — сколы и царапины — без предварительного выравнивания. Но все же лучше, чтобы поверхность изделия была максимально гладкой, тогда получится качественно ее оклеить.

Сменить обивку

Способ обновления мебели, который изначально использовали для возвращения ей красивого вида. Сейчас не нужно ограничивать фантазию. Независимо от того, какая ткань стерлась на стульях или кресле, новую можно выбирать на свой вкус и цвет. Вариантов много: кожа, жаккард, рогожка, велюр и флок, сочетания оттенков и текстур, яркие контрасты и пастельные тона. Можно обратиться к специалистам либо сделать переобивку самостоятельно.

Облицевать плиткой

Трудоемкий метод, но дает эффектный результат. Керамическая плитка подходит не только для стен в ванной и фартука на кухне. Подобрав необходимый размер изразцов или мозаики, ими можно оформить раму зеркала, столешницу или поднос. Если облицевать плиткой часть стены, попадающей в зону видимости с обновленной мебелью, получится идеальное сочетание. Такая реконструкция подходит для большинства кухонных элементов. Мастера советуют выбирать термо- и влагостойкую керамическую или стеклянную плитку высокого качества.

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