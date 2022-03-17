Как вписать неподходящую мебель в интерьер: 10 креативных идей
Если старая мебель явно выбивается из общего стиля, есть способы сделать ее гармоничной частью интерьера без серьезных затрат. РБК Недвижимость разобрались вместе с экспертом, почему не надо выбрасывать бабушкины стулья и зачем оставлять чемоданы из прошлого века.
Новые старые тренды
Что такое "неподходящая мебель"? Речь о ситуации, когда сделан новый стильный ремонт, а мебели 30 лет или больше. Например, в комнатах теперь актуальные сочетания цветов на стенах, стильная декоративная штукатурка и красивый ламинат вместо снятого паркета-елочки. При этом остались громоздкий письменный стол и шкаф. Чаще всего такую мебель пытаются продать хотя бы за минимальные деньги, чтобы заменить на современную. Однако дизайнеры советуют тем, кто следит за трендами в интерьере, не продавать, а покупать подобную мебель.
Одним из самых востребованных стилей в наступившем году стал интерьер кинфолк — сочетание современных высокотехнологичных деталей и ретроэлементов. В этой парадигме старый шкаф в свежеотремонтированной квартире впишется в пространство как креативный акцент. Иногда можно слегка обновить или, наоборот, состарить мебель.
Что можно сделать
Конечно, речь не о том, чтобы просто обставлять помещения старой мебелью. Чтобы предметы не смотрелись инородными, потребуется редизайн. Обновить мебель под силу не только профессиональным реставраторам. Выбирая и комбинируя идеи из нашего списка, можно запастись расходниками и подарить вещам новую жизнь. Большинство предметов интерьера можно использовать следующим образом.
Покрасить
Нет необходимости добиваться идеально ровной глянцевой поверхности. В тренде хендмейд, что позволяет оставлять шероховатости, неравномерность цвета и подтеки краски.
На рынке представлено огромное разнообразие лакокрасочной продукции. Ее подбирают в зависимости от материала изделия (дерево, плитка, металл или стекло). Красить можно все — от старого комода до подсвечников.
Популярно частичное окрашивание, когда обновляется только часть мебели, например — столешница, а ножки остаются нетронутыми. Кстати, мебель под окрашивание необязательно должна быть винтажной. Если хозяева решили переклеить обои и сменить цветовой акцент в комнате, можно обновить и новую мебель, например стулья.
Изменить функционал
Огромные советские чемоданы, с которыми раньше ездили в отпуска, вряд ли могут конкурировать с современными эргономичными моделями. Если выбрасывать жалко, из них можно сделать тумбу или элемент декора, предварительно почистив и покрасив, чтобы они сочетались по цвету с интерьером. Необязательно привязываться к функциям, предусмотренным производителем: старый табурет можно превратить в кофейный столик, а секретер сделать центром внимания на просторной кухне и хранить в нем тарелки. Лежанку для домашних животных можно обустроить на комоде, а обычный ящик — сделать передвижным местом для хранения, добавив колесики.
Оклеить
Те, кто не любит возиться с красками, могут выбрать самоклеящуюся пленку. С ее помощью можно полностью изменить цвет мебели, добавить рисунки и надписи. Пленка легко скрывает недостатки — сколы и царапины — без предварительного выравнивания. Но все же лучше, чтобы поверхность изделия была максимально гладкой, тогда получится качественно ее оклеить.
Сменить обивку
Способ обновления мебели, который изначально использовали для возвращения ей красивого вида. Сейчас не нужно ограничивать фантазию. Независимо от того, какая ткань стерлась на стульях или кресле, новую можно выбирать на свой вкус и цвет. Вариантов много: кожа, жаккард, рогожка, велюр и флок, сочетания оттенков и текстур, яркие контрасты и пастельные тона. Можно обратиться к специалистам либо сделать переобивку самостоятельно.
Облицевать плиткой
Трудоемкий метод, но дает эффектный результат. Керамическая плитка подходит не только для стен в ванной и фартука на кухне. Подобрав необходимый размер изразцов или мозаики, ими можно оформить раму зеркала, столешницу или поднос. Если облицевать плиткой часть стены, попадающей в зону видимости с обновленной мебелью, получится идеальное сочетание. Такая реконструкция подходит для большинства кухонных элементов. Мастера советуют выбирать термо- и влагостойкую керамическую или стеклянную плитку высокого качества.
Добавить декор
Ручная роспись, трафареты и декупаж, — с современным рисунком мебель будет выглядеть по-новому. В первом случае понадобятся только краски и кисти, во втором дополнительно — трафарет, в третьем — распечатка узора на лазерном принтере. Для декупажа рисунок смачивается водой и наносится на поверхность, смазанную клеем ПВА (его же наносят поверх бумаги для закрепления). В продаже есть специальные листы для декупажа, их можно найти в большинстве магазинов для рукоделия и декора. Актуальны цветочные орнаменты, вензеля и надписи; их подбирают под стиль интерьера.
Заменить фурнитуру
Замена старых ручек, ножек и колесиков — очень простой и быстрый способ вписать старую мебель в современный интерьер. Новая фурнитура сделает стильными даже встроенные шкафы и антресоли в советских квартирах 1970-х годов. Достаточно покрасить их в нужный цвет, открутить старые неприметные ручки и заменить их новыми. Точно так же обновляют комоды, письменные столы и шифоньеры.
Состарить
Удивительно, но факт: иногда, чтобы вписать несовременную мебель в трендовый интерьер, ее надо еще больше состарить. Здесь также не обойтись без окрашивания, но в отличие от обновления главная цель — придать предметам максимально потертый вид. Края мебели специально обрабатывают темной краской, сдирают часть верхнего слоя острым шпателем и повреждают его наждачной бумагой. Можно обработать рамы и столешницы декоративной штукатуркой "короед", стилизуя их под старое дерево, а вазы покрасить жидким металлом под медь, оставив затертые места.
Стилизовать экспозицию
Бывает так, что отдельные предметы интерьера смотрятся инородно до тех пор, пока не подобрать им подходящие аксессуары. На старом столике можно поставить подходящую по цвету вазу или цветок в горшке, а кресло декорировать аналогичным по фактуре пледом. Если наполнить шкаф с открытыми полками современными кофрами и ящиками, он превратится в лаконичный стеллаж. Предметы интерьера группируют по стилю, форме и оттенкам. В парах и композициях они отлично впишутся в стиль комнаты.
Сыграть на контрасте
Если мебель сильно выделяется на фоне других предметов, сделайте ее фишкой интерьера. Если добавить один красный или синий стул к белому гарнитуру, комната преобразится за счет контрастного акцента. Благодаря яркой краске и элементам декора мебель из незаметной станет стильной и современной деталью квартиры.
Комментарий эксперта
Виктория Силаева, дизайнер интерьера, архитектор компании Insolar:
— В наше непростое время особенно стоит задуматься о рациональном использовании предметов мебели. В первую очередь стоит обновлять все предметы из натуральных материалов: дерево, камень (не испорченный временем), металл — их можно отреставрировать и дать предмету образ в новой стилистике, так как основа добротная, долговечная. Антиквариат не просто так пережил время, предметы старины прекрасно смотрятся в разных стилистически оформленных интерьерах. Даже в минималистичном пространстве один ажурный комод или яркий диван будут добавлять уюта, привлекать внимание и задерживать взгляд.
Если взять обычный шкаф или стол из качественного материала и очистить его от старой краски до природной текстуры, создать ощущение чистоты, новизны, использовать финишные покрытия, сохраняющие фактуру, или покрасить в чистые, однотонные цвета, он прекрасно впишется в скандинавский интерьер, лофт, бохо-шик, минимализм, экостилистику.
Основное правило, которым нужно руководствоваться, размещая старую мебель в новом пространстве, — ее размер. Подходит ли он новому интерьеру? Очень часто бывает, что стол маловат, буфет громоздкий, шкаф хочется оставить несмотря на то, что он занимает много места. Для прогнозирования нужного эффекта полезно измерить объект или виртуально (в специальных архитектурных программах), или вживую рулеткой. Цвет и фактура немного меняют восприятие предмета, уменьшают его визуально, привлекают внимание, но основные габариты проверять нужно обязательно.
Подготовьте пространство, поверхности, окружение. Например, можно оформить стену так, чтобы мебель заиграла новыми красками. При таком решении нужно принимать во внимание цветовую палитру и текстуры предмета. Лучше делать это вживую, а не онлайн и по фотографиям. В таком случае восприятие всего интерьера будет гармоничным, приятным. Дизайнеру часто приходится учитывать в разработке существующие окна, двери, колоритные кирпичные стены.
Если все-таки решили преобразить дорогой сердцу буфет, в первую очередь нужно определиться со стилистикой. Ставить эксперименты, пробовать фактуры лучше на невидимой глазу стороне объекта, так как непроверенные краски и материалы могут не оправдать желаемого результата. Существует много дизайнеров-декораторов, вдохновляющих своими работами. Чувство стиля приобретается через личный опыт, здесь важна насмотренность. Изучайте и фиксируйте детали интерьера, который хочется повторить у себя.