ФОТО | Как бывшая дача в Виймси превратилась в светлый и уютный жилой дом с сауной и террасой
В тихой окруженной природой деревне Рандвере в волости Виймси выставлен на продажу милый дом, который находится в 10 минутах ходьбы от берега моря. Двухэтажное здание внутри просторное и светлое, а свой сад позволяет посадить цветы с овощами и отдохнуть на уединенной террасе.
Бывшая дача была превращена в отличный жилой дом. Темные стены покрасили в белый цвет, чтобы уже с порога видеть, насколько светло в доме. Лишь в кухне используется для контраста черный цвет.
Кухня состоит из двух частей — с одной стороны камина зона для готовки, а с другой находятся шкафчики и холодильник.
Квартира обставлена просто, но стильно — здесь есть как антиквариат, отреставрированные вещи, так и современный дизайн. В гостиной и коридоре с лестницей пол покрыт натуральным дубовым паркетом, а в кухне на полу практичная каменная плитка.
На втором этаже были сохранены добротные деревянные полы, с которых просто сняли слой лака и покрыли масло-воском. В итоге получился невероятно мягкий пол!
Ковролин постелен лишь в спальне, чтобы сделать ее более уютной.
В детской достаточно места для двух-трех детей, а на втором этаже также есть просторное помещение, где можно оборудовать, например, домашний офис.
Дом окружен природой, поэтому вид из окон особенно приятный.
В саду есть место для посадки цветов или даже небольшого огорода, а на террасе, скрытой от взглядов соседей, можно проводить вечера с семьей или с компанией друзей. Там же установлен и гриль.
В дополнение ко всему в домике есть сауна. Ну просто сказка!
Также имеется гараж, из которого, при желании, можно сделать дополнительную комнату.
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