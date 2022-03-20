10 советов для генеральной уборки на кухне

Возглавляющая магазин K-rauta в Тонди Эвели Уйбометс составила список из десяти рекомендаций, которые помогут довести кухню до блеска.

Брызги прочь

Кухонный фартук, рабочие поверхности и мебель проще и эффективнее всего отмыть от брызг, вооружившись обычным средством для мытья посуды и мягкой губкой.

Жиру на кухонной вытяжке не место

Кухонная вытяжка — настоящее место притяжения жира и пыли. Чтобы отмыть вытяжку, ее придется разобрать. В качестве чистящих средств отлично подходят пищевая сода и средство для мытья посуды.

Отмоем духовку

В этом вопросе наиболее эффективным помощником станет пароочиститель. За его отсутствием можно воспользоваться специальными средствами для чистки духовки. Неплохо справится и простая сода.

Кухонные шкафчики нужно помыть и сверху

Подвесные кухонные шкафчики неизбежно покрываются жиром и пылью, а простая тряпка для пыли здесь будет бесполезна. Надежными помощниками станут губка и посудомоечное средство.

Хватит пить чай с накипью

Очистить чайник от накипи поможет уксус или лимонная кислота. Самое главное, не делать слишком крепкий раствор, чтобы не испортить чайник. Вполне достаточно будет трех столовых ложек уксуса или лимонной кислоты на литр воды. Кстати, вы сами можете много сделать для того, чтобы на стенках чайника не нарастала накипь. Достаточно просто не оставлять в нем воду после кипячения!

Холодильник как новенький

Хоть большинство людей регулярно моет холодильник, во время генеральной уборки на кухне ему также хорошо бы уделить внимание, протерев полки слабым раствором уксуса.

Тщательно помоем пол

Керамическую плитку, ПВХ-покрытие и ламинат можно почистить паром или помыть специальным чистящим средством в соответствии с инструкцией. Деревянный пол можно попробовать отмыть простой водой — дерево не очень любит химикаты. Не забудьте заодно с полом протереть и плинтусы.

Пусть окна сияют