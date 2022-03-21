На волне популярности. Клубника фриго: что это за рассада и как ее правильно выбрать
В последние годы значительно возрос интерес как к саженцам клубники фриго, так и к возможностям выращивания клубники в закрытых помещениях. В то же время производители пока не понимают, какими должны быть критерии качества для этих растений, рассказывает для Delfi Дом&Сад агроном Augusta zemenes Гунтарс Дзерве.
Последние годы показали, что полагаться на удачное для выращивания фруктов и овощей лето слишком рискованно. Например, в прошлом году значительная часть урожая погибла из-за сильной жары — ягоды быстро созревали, а собирать их было некому.
“Непредсказуемые климатические условия, растущая тенденция выращивать зелень, ягоды и овощи самостоятельно, даже на балконе, а также возможность есть клубнику в первый год после посадки привели к растущему интересу к клубнике фриго. Вполне логично, что и предложение такого рода клубники тоже растет”, — говорит агроном и продолжает, что главным условием качества фриго-растений является их правильное хранение, а урожайность зависит от категории приобретаемого растения и правильного выращивания.
Само словосочетание “клубника фриго” больше похоже на название сорта и это приводит к путанице в умах начинающих садоводов. Но фриго — это не сорт, а технология подготовки посадочного материала клубники.
Маточные кусты клубники весной высаживают в легкий грунт (песчаный или супесчаный), удобряют и не дают им цвести, чтобы все силы растение направило на размножение. Отродившиеся молодые кустики также регулярно подкармливают и ждут их созревания. Происходит оно в ноябре, когда листва клубники приобретает бурый оттенок, а корневище становится равномерно коричневым, лишь на кончиках оставаясь белым.
Зрелые растения выкапывают, переносят в прохладное помещение, отряхивают от земли, но не моют и не обрезают. Затем все крупные листья удаляют, и на кусте остаются лишь молодые листочки. После этого растения отправляют на хранение.
Хранится рассада клубники фриго в особых условиях — сложенная в тонкие полиэтиленовые пакеты и оставленная в холодильных камерах. При соблюдении всех норм кусты могут храниться в замороженном состоянии от 2 недель до года без потери урожайности и до 3 лет — с ее снижением.
Дзерве поясняет: “Перед покупкой саженцев их необходимо хранить при определенной температуре — от минус 0,5 до минус 1,5 градусов — и высаживать в ближайшие дни после покупки. Это очень важный фактор в получении запланированного урожая клубники. Высохшие и уже проросшие саженцы не качественные, и я их сажать не рекомендую”.
При покупке саженцев земляники фриго важно обращать внимание на категорию. Технология фриго при выращивании клубники подразумевает строгую классификацию кустов, в зависимости от диаметра корневой шейки. Всего выделяют четыре класса, и цена на рассаду клубники фриго будет зависеть в первую очередь именно от него, а не от сорта:
- В класс — диаметр корневой шейки 8-12 мм, 1-2 цветоноса, плоды на второй год после посадки.
- А– класс — диаметр корневой шейки 12-15 мм, 2 цветоноса, плодоношение в год посадки, до 20 ягод с куста при соблюдении агротехники.
- А+ класс — диаметр корневой шейки 15-18 мм, 3 и более цветоносов, 25-40 ягод с куста.
- WB класс — диаметр корневой шейки свыше 22 мм, более 5 цветоносов, более 450 г ягод с куста в год посадки.
Дзерве советует покупать саженцы классов A+ или WB. При правильном выращивании в первый год можно собрать до одного килограмма ягод с растения среднеранних сортов.
Агроном считает, что будущее производителей клубники — за закрытыми площадями, поэтому все больше этой ягоды будет выращиваться в теплицах и туннелях. Основные преимущества заключаются в том, что в закрытых помещениях ягоды слаще, быстрее созревают и не зависят от переменчивой погоды.