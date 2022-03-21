На волне популярности. Клубника фриго: что это за рассада и как ее правильно выбрать

Последние годы показали, что полагаться на удачное для выращивания фруктов и овощей лето слишком рискованно. Например, в прошлом году значительная часть урожая погибла из-за сильной жары — ягоды быстро созревали, а собирать их было некому.

“Непредсказуемые климатические условия, растущая тенденция выращивать зелень, ягоды и овощи самостоятельно, даже на балконе, а также возможность есть клубнику в первый год после посадки привели к растущему интересу к клубнике фриго. Вполне логично, что и предложение такого рода клубники тоже растет”, — говорит агроном и продолжает, что главным условием качества фриго-растений является их правильное хранение, а урожайность зависит от категории приобретаемого растения и правильного выращивания.

Само словосочетание “клубника фриго” больше похоже на название сорта и это приводит к путанице в умах начинающих садоводов. Но фриго — это не сорт, а технология подготовки посадочного материала клубники.

Маточные кусты клубники весной высаживают в легкий грунт (песчаный или супесчаный), удобряют и не дают им цвести, чтобы все силы растение направило на размножение. Отродившиеся молодые кустики также регулярно подкармливают и ждут их созревания. Происходит оно в ноябре, когда листва клубники приобретает бурый оттенок, а корневище становится равномерно коричневым, лишь на кончиках оставаясь белым.

Зрелые растения выкапывают, переносят в прохладное помещение, отряхивают от земли, но не моют и не обрезают. Затем все крупные листья удаляют, и на кусте остаются лишь молодые листочки. После этого растения отправляют на хранение.

Хранится рассада клубники фриго в особых условиях — сложенная в тонкие полиэтиленовые пакеты и оставленная в холодильных камерах. При соблюдении всех норм кусты могут храниться в замороженном состоянии от 2 недель до года без потери урожайности и до 3 лет — с ее снижением.