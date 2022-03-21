Вред телевизора для энергетики: правда или ложь?

В целом не только телевизор, но еще несколько бытовых приборов тоже являются загрязнителями энергетики дома. Это не должно пугать вас, потому что с любым гаджетом необходимо правильно взаимодействовать. Вред есть, но только мы решаем, насколько ощутимым и сильным он будет.

Каково же влияние телевизора

В таких вопросах нельзя сказать однозначно только “полезен” или лишь “вреден”. Правда, как всегда, лежит где-то посередине. Вредит человеку не сам телевизор, а то, что мы по нему смотрим. Самое главное, чтобы то, что вы смотрите, не нагружало вас негативной энергией.

Если какие-то передачи или телеканалы вводят вас в негативное состояние души, вам стоит перестать их смотреть. Кто-то наполняется отрицательными вибрациями из-за грустных фильмов, кто-то из-за новостей, кого-то бесит смотреть глупые сериалы и так далее.

Если вы хотите, чтобы негативное воздействие телевизора на вас сократилось до минимума, обязательно включайте только то, что будет радовать вас.

Как сделать так, чтобы телевизор нес меньше негатива

Во-первых, нужно правильно его расположить. Самое ужасное место, в котором только можно повесить или поставить телевизор — ваша спальня. Это сакральное место в любом доме. Телевизор — источник сильных энергетических вибраций, которые нарушают гармонию в помещении подобного типа, так что перво-наперво уберите телевизор из спальни, особенно детской. Это самое важное правило, которому стоит придерживаться любому человеку. Самое лучшее место — в гостиной.

Также эксперты в области биоэнергетики настоятельно рекомендуют не включать телевизор во время еды. Если он располагается в кухне, это нельзя назвать ошибкой, потому что порой очень приятно слушать или смотреть что-то параллельно с готовкой. Ни в коем случае не включайте телевизор во время еды. Это священный ритуал, важность которого многие из нас недооценивают. Принимать пищу нужно без посторонних звуков — в тишине и покое.

Не смотрите телевизор перед сном. Этот совет дают не только эксперты в области биоэнергетики, но также врачи и психологи. Нельзя смотреть телевизор меньше чем за полчаса до сна. Во-первых, он возбуждает нервную систему поступающей к нам информацией, что не дает уснуть. Из-за того, что зачастую телевизор испускает яркие лучи света, нашему телу может перестать хотеться спать. Перед сном нужно всё выключать из-за повышенного в темное время суток уровня мелатонина. Свет разрушает мелатонин, поэтому становится очень тяжело засыпать. По этой причине эксперты советуют не пользоваться перед сном телефоном и планшетом.