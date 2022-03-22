Дизайнер раскрыла “фишки” успокаивающего интерьера квартиры

В квартире с высокими потолками можно организовать зону отдыха на специальных антресолях, посоветовала дизайнер, отметив, что для безопасности лучше доверить их сооружение специалистам, способным рассчитать безопасную нагрузку. Кроме того, “островком отдыха” способен стать и широкий подоконник.

“На нем легко соорудить лежанку с подушками и пледом, а буквально отгородиться от внешнего мира можно красивой шторой или ширмой”, — отметила Стаценко.

Также расслабиться помогают кресла-гамаки и подвесные кресла, а наличие вокруг этой зоны живых растений и аромаламп с правильно подобранным запахом добавит ощущение близости к природе. “Можно использовать эфирные масла лаванды, можжевельника, яблока, вишни, розы. Они способствуют хорошему отдыху и восстанавливают силы”, — добавила эксперт.

Добавить стихию огня в квартире помогут электрокамины, фальшкамины или биокамины, а стихию воды — красивые картины или фотографии. “Купленный в душевую кабину специальный светильник с разными режимами подсветки может сильно изменить ощущение от принятия душа, а в отделке ванной комнаты для расслабления можно использовать текстиль и дерево”, — рассуждает Стаценко.

При этом называть какие-то определенные цвета, способствующие спокойной обстановке, дизайнер не стала, отметив, что это очень индивидуально. “Общее правило: при выборе отделочных материалов для зон отдыха не стоит выбирать яркие, кричащие краски”, — подытожила она, добавив, что можно использовать и холодные, и теплые спокойные тона.