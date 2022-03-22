ИССЛЕДОВАНИЕ | Среди жителей Эстонии устойчивое потребление распространено меньше, чем в большинстве европейских стран

В целом жители Эстонии сообщают о более низком уровне устойчивого потребления: менее половины опрошенных (45%) отмечают, что желание защитить окружающую среду побудило их ограничить расходы. Этот показатель значительно ниже, чем 57% годом ранее. Одной из ключевых причин такого падения является растущая инфляция, вынуждающая людей покупать более доступные, но менее экологичные товары. Поскольку экологически чистые продукты стоят дорого, 64% жителей Эстонии говорят, что не могут позволить себе жить настолько экологично, как им хотелось бы. То же самое утверждает порядка 58% европейцев.

“Социальные сети продолжают играть важную роль в пропаганде устойчивого потребления. Хотя 27% жителей Эстонии говорят, что социальные сети заставляют потреблять больше, 28% признают, что данный канал также повысил их осведомленность о возможности покупки экологичных продуктов. Особенно сильна эта тенденция среди потребителей поколения Z, 52% которых считают социальные сети источником информации об устойчивом потреблении”, — сказала исполнительный директор Intrum в странах Балтии Илва Валейка.

Исследование Intrum также показывает, что респонденты продолжают бороться с расточительным потреблением, а 43% говорят, что стали меньше покупать, чтобы сократить перепотребление. Каждый пятый респондент в Эстонии (20%) отмечает, что не будет чувствовать себя виноватым, заплатив компании позже, чем было согласовано, если сочтет ее неэтичной — эта цифра остается стабильной для потребителей всех возрастов. В Латвии соответствующий показатель составляет 21%, а в Литве — 26%. Активность, с которой остальная Европа готова принимать меры в отношении климатических проблем, заметно различается, особенно в случае поколения Z, которое только начинает проявлять свою потребительскую силу.