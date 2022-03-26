ДО и ПОСЛЕ | Как сделать у себя дома уголок для хобби и творчества

У семьи из трех человек есть хобби, для которого нужно функциональное рабочее пространство. А именно изготавливают вручную различные маленькие фигурки от мультиперсонажей до домиков. Хотя в семье была отдельная комната для хобби, места для хранения вещей не хватало, в комнате было темно и комната не использовалась по максимуму. Это проблемы, которые могут осложнить любую деятельность.

Отдельная зона для работы и отдыха

По словам дизайнера интерьеров IKEA, пространство, посвященное хобби, должно быть не только практичным и оборудованным всем необходимым, но и иметь уголок, где можно расслабиться и получить вдохновение. Поэтому по возможности он рекомендует разделить комнату на несколько разных зон, создав отдельные места как для работы, так и для отдыха.

В этой комнате для хобби комната была разделена на две разные зоны с помощью открытой системы стеллажей, которая является не только отдельным пространством, но и хорошим местом для хранения вещей. „С помощью открытой системы стеллажей спальню, гостиную и даже кабинет можно разделить на разные зоны. Это решение позволяет использовать всю высоту помещения, так как стойки для полок регулируются по высоте и крепятся к потолку,“ — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

В комнате было создано два рабочих места, чтобы несколько членов семьи могли заниматься одновременно. Одно рабочее место было оборудованно более низким столом, где можно резать сидя, а другое представляет собой немного более высокий стол на колесах, который также позволяет работать в вертикальном положении и перемещать работу в другое место. Стол очень вместительный, т.е. вся семья, включая детей, может вместе заниматься своим хобби. В то же время удобные кресла в зоне отдыха позволяют расслабиться и вдохновиться во время перерывов. Внимание следует уделить и световому решению, так как свет в рабочей зоне должен быть ярче, а в зоне отдыха теплее.

Организуйте пространство и уберите лишнее