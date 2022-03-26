ДО и ПОСЛЕ | Как сделать у себя дома уголок для хобби и творчества
У семьи из трех человек есть хобби, для которого нужно функциональное рабочее пространство. А именно изготавливают вручную различные маленькие фигурки от мультиперсонажей до домиков. Хотя в семье была отдельная комната для хобби, места для хранения вещей не хватало, в комнате было темно и комната не использовалась по максимуму. Это проблемы, которые могут осложнить любую деятельность.
Отдельная зона для работы и отдыха
По словам дизайнера интерьеров IKEA, пространство, посвященное хобби, должно быть не только практичным и оборудованным всем необходимым, но и иметь уголок, где можно расслабиться и получить вдохновение. Поэтому по возможности он рекомендует разделить комнату на несколько разных зон, создав отдельные места как для работы, так и для отдыха.
В этой комнате для хобби комната была разделена на две разные зоны с помощью открытой системы стеллажей, которая является не только отдельным пространством, но и хорошим местом для хранения вещей. „С помощью открытой системы стеллажей спальню, гостиную и даже кабинет можно разделить на разные зоны. Это решение позволяет использовать всю высоту помещения, так как стойки для полок регулируются по высоте и крепятся к потолку,“ — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
В комнате было создано два рабочих места, чтобы несколько членов семьи могли заниматься одновременно. Одно рабочее место было оборудованно более низким столом, где можно резать сидя, а другое представляет собой немного более высокий стол на колесах, который также позволяет работать в вертикальном положении и перемещать работу в другое место. Стол очень вместительный, т.е. вся семья, включая детей, может вместе заниматься своим хобби. В то же время удобные кресла в зоне отдыха позволяют расслабиться и вдохновиться во время перерывов. Внимание следует уделить и световому решению, так как свет в рабочей зоне должен быть ярче, а в зоне отдыха теплее.
Организуйте пространство и уберите лишнее
“Для многих хранение и организация вещей является трудной задачей. Правильная организация является ключевым в хобби. Это особенно актуально, когда вы занимаетесь хобби, например, в гостиной. Вещи нужно правильно разложить, но в то же время они должны быть легкодоступными. Не бывает слишком много коробок при хранении вещей,”- отметил Кастро.
В комнате для хобби было использовано несколько стеллажных систем для хранения различных материалов. На открытых полках дизайнер интерьера рекомендует использовать непрозрачные и однотонные ящики — это создает более гармоничный вид в интерьере.
Используйте помещение по максимуму
Исходя из особенностей помещения, также подумайте, как максимально эффективно использовать пространство. Свободное пространство между мебелью и потолком обычно остается неиспользованным. Поэтому разместите большую мебельную систему близко к стене, чтобы она доходила до потолка — мебельные системы можно отрегулировать, чтобы максимально использовать самые высокие пространства. “Свободное место на стене также можно использовать для перфорированных досок, куда можно прикрепить различные полки и ящики для хранения. Металлические шкафчики очень подходят для хранения более тяжелых вещей,”- сказал Кастро.
Обновите свою комнату инновационными решениями
Дизайнер интерьеров поощряет использование различных нестандартных решений, элементов дизайна и аксессуаров. Например, не следует избегать темной мебели. Используйте белые открытые полки, чтобы сбалансировать темную комнату — это создаст приятную просторную атмосферу. ” Кроме того, мы рекомендуем сочетать материалы. Например, со стеклянной книжной полки хорошо видны книги, а мебель с отделкой под дерево добавляет помещению тепла, делая его намного уютнее,”- советует дизайнер IKEA.
Наконец, придайте своей комнате характер с помощью красивых и функциональных аксессуаров. Например, плетеные корзины очень вместительные и визуально не нагружают комнату. Наоборот, в комнате сразу становится уютнее и теплее. Вешалки для брюк также можно использовать для размещения эскизов, открыток и картинок.