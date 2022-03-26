Полезные советы
26.03.2022, 17:49

4 совета по проведению весеннего общего собрания квартирного товарищества

 
Seinamaalingutega paneelmajad Tartus
Seinamaalingutega paneelmajad Tartus
Foto: Anni Õnneleid
В большинстве квартирных товариществ весной проходят общие собрания, поскольку именно к этому времени заканчивается составление годовых хозяйственных отчетов товарищества. Представитель по продажам Pindi Kinnisvarahaldus Хелийс Анто предлагает четыре полезных совета по более эффективному проведению собрания, благодаря чему управление домом также станет более совершенным.

1) Годовые отчеты необходимо заранее разослать жильцам для ознакомления, чтобы в случае заинтересованности они могли их проработать и задать вопросы. Возможно, правлению было бы гораздо удобнее быстро пройтись по цифровым показателям, однако в действительности все члены товарищества равны и достойны того, чтобы с ними считались.

2) Правление/управляющий должны представить, по меньшей мере, план хозяйственной деятельности на текущий год, чтобы все жильцы могли понять, какие работы планируется выполнить в здании для того, чтобы оно лучше сохранилось.

3) На общем собрании стоит просмотреть и напомнить как об уставе товарищества, так и о его внутреннем распорядке, и при необходимости оба документа можно обновить.

4) Если в год проведения собрания предстоят выборы нового правления, то каждому кандидату стоит представить жильцам дома краткий и ясный план того, как он может быть полезен в качестве члена правления, и каким может быть степень его участия. Как показывает жизнь, выборы только по лицам могут повлечь за собой избрание пассивного правления, работой которого жильцы могут быть вообще не довольны.

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