4 совета по проведению весеннего общего собрания квартирного товарищества

1) Годовые отчеты необходимо заранее разослать жильцам для ознакомления, чтобы в случае заинтересованности они могли их проработать и задать вопросы. Возможно, правлению было бы гораздо удобнее быстро пройтись по цифровым показателям, однако в действительности все члены товарищества равны и достойны того, чтобы с ними считались.

2) Правление/управляющий должны представить, по меньшей мере, план хозяйственной деятельности на текущий год, чтобы все жильцы могли понять, какие работы планируется выполнить в здании для того, чтобы оно лучше сохранилось.

3) На общем собрании стоит просмотреть и напомнить как об уставе товарищества, так и о его внутреннем распорядке, и при необходимости оба документа можно обновить.

4) Если в год проведения собрания предстоят выборы нового правления, то каждому кандидату стоит представить жильцам дома краткий и ясный план того, как он может быть полезен в качестве члена правления, и каким может быть степень его участия. Как показывает жизнь, выборы только по лицам могут повлечь за собой избрание пассивного правления, работой которого жильцы могут быть вообще не довольны.