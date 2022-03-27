Все, что работает, изнашивается: а ваша охранная система готова к приходу воров?

В случае неисправности охранной системы главная опасность состоит в том, что при реальной краже со взломом приборы не сработают и сигнал не поступит в центр управления охранной фирмы. Поэтому как минимум раз в год охранная система нуждается в профилактическом обслуживании.

“Регулярно обслуживать оборудование так же важно, как и пользоваться охранной системой. Профилактическое обслуживание состоит из осмотра и тестирования устройств, а при необходимости — в их регулировке и очистке, — сказал директор дивизиона охранной техники G4S Прийт Орассон. — Помимо тестового запуска сигнала тревоги на месте, очень важно проверить, поступают ли сигналы и в центр управления охранной фирмы. Лучше всего с этим справится именно техник охранной фирмы, услугами которой вы пользуетесь”.