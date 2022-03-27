Все, что работает, изнашивается: а ваша охранная система готова к приходу воров?
В случае неисправности охранной системы главная опасность состоит в том, что при реальной краже со взломом приборы не сработают и сигнал не поступит в центр управления охранной фирмы. Поэтому как минимум раз в год охранная система нуждается в профилактическом обслуживании.
“Регулярно обслуживать оборудование так же важно, как и пользоваться охранной системой. Профилактическое обслуживание состоит из осмотра и тестирования устройств, а при необходимости — в их регулировке и очистке, — сказал директор дивизиона охранной техники G4S Прийт Орассон. — Помимо тестового запуска сигнала тревоги на месте, очень важно проверить, поступают ли сигналы и в центр управления охранной фирмы. Лучше всего с этим справится именно техник охранной фирмы, услугами которой вы пользуетесь”.
В ходе профилактического обслуживания:
- Техник визуально оценивает безопасность объекта и убеждается, что все помещения охвачены датчиками, установленными и отрегулированными так, чтобы обеспечивалась безопасность объекта и в поле зрения датчиков не попадала мебель или другие предметы.
- Проверяется исправность всего оборудования: датчиков движения, дымовых датчиков, датчиков температуры, магнитно-контактных датчиков, датчиков газа, датчиков разбития стекла и протечки воды, а также тревожных кнопок.
- Обнаруженные мелкие недочеты сразу же устраняются.
- При необходимости устройства чистят от скопившейся в них пыли и паутины.
- В датчиках меняют батарейки.
- Запускается тестовый сигнал тревоги.
- Проверяется время, зоны и тестовые сигналы охранного центра.
- Проверяется состояние аккумуляторов охранной системы, их емкость и потребность в потреблении тока, например, в случае перебоев с поставками электроэнергии перезаряжаемый аккумулятор должен продержаться минимум 12 часов.
- Проверяются огнетушители (если они есть).
- Составляется акт о проведении профилактических работ, в котором отмечаются обслуженное и/или замененное оборудование (например, аккумуляторы), неполадки, недочеты, изменения и предложения по усовершенствованию охранной системы.
- При необходимости совместно с техником меняются коды.
- При необходимости меняются наклейки на дверях или окнах.
Только исправная охранная система, прошедшая профилактическое обслуживание, отпугнет от вашего дома воров. Смотрите также юмористическое видео, записанное G4S при сотрудничестве с Contra, в котором объясняется, для чего нужно обслуживать охранную систему.