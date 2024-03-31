Не откладывайте! Шесть вещей, которые нужно сделать весной в квартире

Пересадить комнатные растения

Весна — лучшее время для пересадки комнатных цветов, которые пробуждаются от зимнего сна. Можно начинать уже в марте, когда солнце еще не такое активное. Молодым и быстрорастущим растениям необходимо освежить грунт и подобрать горшок на пару сантиметров больше в диаметре, чем предыдущий. Взрослым растениям, которые остановились в росте, но выглядят здоровыми, достаточно обновить верхний слой почвы. В марте также уже можно внести первые удобрения.

Помыть окна

С мытьем окон лучше повременить до середины апреля. В марте еще может выпасть снег. Оттаивая и падая с крыши, он может испортить всю наведенную чистоту. В середине весны уже можно установить и москитные сетки. Промойте их в мыльном растворе и хорошо просушите на солнце. Если мытье окон — ваше самое нелюбимое занятие по дому, доверьте это дело клининговой компании.

Расхламить шкафы

Перебрать вещи лучше всего на стыке сезонов — так проще понять, от чего вы точно хотите избавиться. Сложите в одно место, к примеру, всю весеннюю одежду и рассортируйте ее по категориям: отдать в переработку, отдать/продать другим, жалко выкинуть, буду носить. С первыми двумя категориями расправьтесь, как решили. Последние две категории разложите или развесьте по отдельности. Спустя полгода будет проще понять, от чего действительно пора избавиться, если к этим вещам вы даже не притрагивались.

Обновить интерьер текстилем

Если перекраска стен или переклеивание обоев кажутся слишком радикальным способом освежить квартиру, обновить ее поможет текстиль. Замените шторы и тюль на что-то более легкое, купите новые декоративные наволочки более свежих цветов. Вместо толстого покрывала лучше постелить тонкое хлопковое. То же касается и теплого одеяла.

Подготовиться к сезону на лоджии