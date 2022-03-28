Будьте осторожны! 8 ядовитых растений, которые могут расти у вас дома и в саду

Наперстянка



Цветки наперстянки обманчиво прелестны — цветки-колокольчики и ягоды привлекают детей, однако они содержат вещество, использующееся для лечения сердечной недостаточности. Употребление цветка или ягоды наперстянки по эффекту можно сравнить с принятием неизвестной дозы лекарства для сердца.



Глициния



Это вьющееся растение редко вредит человеку, но стручки глицинии ядовиты для кошек, собак и лошадей. В случае рвоты или поноса срочно обратитесь к врачу.



Диффенбахия



Диффенбахия — довольно популярное домашнее растение и очень ядовитое. При употреблении внутрь диффенбахия может стать смертельной, поскольку вызывает отек горла и удушье. Даже физический контакт с кожей может вызвать зуд или жжение.



Лилия



Лилии известны своими крупными цветками и сладким, пряным ароматом, а некоторые их виды еще и токсичны для кошек, например, лилейник и тигровые лилии. Употребление в пищу даже небольшого количества цветка или листьев лилии может привести к отказу почек и смерти.



Нарцисс



Самая ядовитая часть этого кажущегося безобидным растения — его луковица, поэтому хорошенько подумайте, прежде чем сажать нарциссы, если у вас есть животное, которое любит рыться в земле. Если оно съест луковицу нарцисса, у животного начинается рвота, понос, конвульсии, дрожь и аритмия сердца.



Гортензия



Эти популярные цветы содержат один из самых мощных токсинов в мире — цианид. Но не спешите выкапывать растения — чтобы получить опасную дозу токсина, людям и животным надо съесть довольно много цветов гортензии.



Рододендрон и азалия



Благодаря пышным соцветиям сочных оттенков, рододендрон и азалия выглядят словно на идиллической открытке. Однако эти растения крайне токсичны — употребление цветка, стебля или листьев вызывает боль в животе, проблемы с дыханием, паралич, кому и нередко приводит к смерти.



Филодендрон



Сок филодендрона раздражает кожу и слизистую рта, вызывая отек горла, проблемы с дыханием, жгучую боль и расстройства желудка. Более серьезные симптомы встречаются редко, но лучше всего держать растение подальше от детей и животных.

