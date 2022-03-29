29.03.2022, 10:15
Что происходит? В Эстонии резко вырос интерес к семенному картофелю
Фото: Pixabay
Кризис заставляет людей самостоятельно производить продукты питания - например, в Эстонии резко вырос интерес к семенному картофелю, пишет RusERR.
В фирме Koorti Kartul семенной картофель упаковывают в течение всего марта, а заказы поступают с начала декабря, и предприятие очень быстро смогло продать 500 тонн семенного картофеля.
В последние годы люди все больше интересуются выращиваем картофеля, а эта весна особенная еще и потому, что многие производители уже продали свой семенной картофель.
“Интерес к семенному картофелю среди малых производителей и садоводов в последние годы действительно вырос. Начало этого сезона было очень активным, к середине февраля практически все количество было забронировано. Так что сейчас трудно найти семена”, — констатировал член правления Koorti Kartul Янек Ласс.