ФОТО | Весна идет: взгляните на яркий цветочный ковер из анютиных глазок!

Анютины глазки — название народное. Ботаники же называют эти цветы фиалками трехцветными. Фиалки — растения неприхотливые, поэтому выращивать их совсем не сложно. Цветочную рассаду можно высадить на клумбу, в цветочный горшок или ящик, поставить на балкон или крыльцо. Не стоит бояться, что на улице еще холодно, ведь на них не действуют холодные весенние утра или ночи, когда температура опускается чуть ниже 0 градусов. Даже наоборот, слишком высокая температура может привести к более быстрому росту и цветению растения.

К почве анютины глазки не требовательны — если вы покупаете цветы для того, чтобы украсить ими балкон, можно использовать универсальный магазинный грунт, а в саду ограничиться тем, что у вас есть. Высаживают анютины глазки на расстоянии 20 см друг от друга, если же хочется посадить их в ряд, то стоит сократить расстояние до 15 сантиметров. И обязательно регулярно поливать. Если почва высыхает, то они просто перестают цвести.

Чтобы растения цвели дольше, нужно постоянно удалять увядшие цветы. Несколько можно оставить на семена. Анютины глазки дают самосев, и на будущий год у вас будут фиалки по всему саду.

При покупке цветов обращайте внимание на листву растения — она должна быть густой и темно-зеленой. Рекомендуется покупать саженцы, у которых раскрыт только один-два цветка, а остальные пока в бутонах, потому что, хотя само растение и выносливое, нежные лепестки можно повредить, пока вы везете цветок домой.

С чем сочетаются анютины глазки в цветнике? Фиалки отлично выглядят сами по себе, особенно если вы выбрали растения с цветами разного цвета. Кроме этого, фиалки отлично сочетаются с астрами, незабудками, маргаритками, иберисом и лобелией. Другой вариант — посадить анютины глазки среди низкорослых или стелющихся хвойных растений. А для того, чтобы кустики фиалок были более пышными, у них нужно прищипывать верхушки — это стимулирует развитие боковых побегов.