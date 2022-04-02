ДО И ПОСЛЕ | Обновление кухни: современная, но по-старомодному шикарная

Семья с двумя детьми живет в старомодной квартире, кухня которой не соответствует потребностям семьи. Шкафы были слишком низкими, рабочие поверхности не подходили для приготовления пищи, и не было достаточно места для ее приготовления.

Тщательно спланированная кухня



По словам дизайнера интерьеров, одной из самых распространенных ошибок на кухне является неправильная расстановка кухонного оборудования. Это делает кухню менее функциональной, а также делает приготовление пищи более неудобным. Планирование новой кухни или реконструкция старой должны основываться на потребностях конкретной семьи. Продуманная кухня и творческое использование пространства делают кухню визуально больше и создают больше полезного пространства.

„Во-первых, подумайте, для чего вы используете кухню. Помимо приготовления пищи, вы также используете ее для приема пищи и приема гостей? Исходя из этого, спланируйте кухню — необходимую мебель и технику. В этом вам помогут бесплатные онлайн-программы планирования. И помните золотое правило — холодильник должен быть легко доступен и в нескольких шагах от мойки и варочной панели. При реконструкции старой кухни расположение приборов обычно остается прежним из-за соединений приборов и канализационной трубы, но простое изменение местоположения холодильника может иметь большое значение“, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Сочетание старой и новой кухни



При ремонте кухни вам не нужно все выбрасывать и заменять новым. Сочетание старой мебели с современными и функциональными решениями может выглядеть особенно уникально. Ностальгические элементы придают интерьеру неповторимую атмосферу и передают историю семьи.