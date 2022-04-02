ДО И ПОСЛЕ | Обновление кухни: современная, но по-старомодному шикарная
Семья с двумя детьми живет в старомодной квартире, кухня которой не соответствует потребностям семьи. Шкафы были слишком низкими, рабочие поверхности не подходили для приготовления пищи, и не было достаточно места для ее приготовления.
Тщательно спланированная кухня
По словам дизайнера интерьеров, одной из самых распространенных ошибок на кухне является неправильная расстановка кухонного оборудования. Это делает кухню менее функциональной, а также делает приготовление пищи более неудобным. Планирование новой кухни или реконструкция старой должны основываться на потребностях конкретной семьи. Продуманная кухня и творческое использование пространства делают кухню визуально больше и создают больше полезного пространства.
„Во-первых, подумайте, для чего вы используете кухню. Помимо приготовления пищи, вы также используете ее для приема пищи и приема гостей? Исходя из этого, спланируйте кухню — необходимую мебель и технику. В этом вам помогут бесплатные онлайн-программы планирования. И помните золотое правило — холодильник должен быть легко доступен и в нескольких шагах от мойки и варочной панели. При реконструкции старой кухни расположение приборов обычно остается прежним из-за соединений приборов и канализационной трубы, но простое изменение местоположения холодильника может иметь большое значение“, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
Сочетание старой и новой кухни
При ремонте кухни вам не нужно все выбрасывать и заменять новым. Сочетание старой мебели с современными и функциональными решениями может выглядеть особенно уникально. Ностальгические элементы придают интерьеру неповторимую атмосферу и передают историю семьи.
“Однако новый дизайн интерьера должен соответствовать стилю дома и не должен радикально отличаться от остального интерьера. С помощью перепланировки комнаты можно сохранить разные элементы, декор и цветовую гамму. Например, мы оставили некоторые приборы, которые до сих пор хорошо работают на этой кухне, такие как чайник и тостер. Они придали кухне приятную старомодность, которую мы дополнили новыми дизайнерскими решениями интерьера. При выборе нового цвета кухонной поверхности мы исходили из деревянного паркета в квартире, чтобы добавить еще больше тепла помещению”, — сказал Кастро.
Отдельное место для завтрака, даже на маленькой кухне
Если кухня слишком мала для большого кухонного стола и стульев, вы также можете создать в маленькой кухне отдельный уголок для утреннего чаепития. Хороший совет по экономии места — использовать кухонную поверхность в качестве стола. Если на стульях не сидят, их можно сдвинуть, чтобы сэкономить место. Поверхность кухни можно использовать для приготовления блюд. Это создает дополнительное пространство, можно готовить всей семьей, а позже использовать ее в качестве обеденного стола”, — сказал дизайнер.
Советы для маленькой кухни
Размер кухни не всегда можно изменить. Однако есть и другие способы увеличить вместимость. “Известное правило о том, что светлые тона делают комнату визуально просторнее, действует и на кухне. Поэтому стоит использовать светлые кухонные шкафы. Кухня также производит впечатление организованной, так как все кухонные шкафы оборудованы дверцами для хранения вещей. Бытовая техника, встроенная в мебель, также помогает создать более чистое и законченное впечатление”, — сказал Кастро.
Добавление дополнительных шкафов, полок, крючков к свободному пространству на стене — хороший способ создать больше места для хранения и упростить организацию вещей. Добавление организационных принадлежностей в ящики и полки поможет вам максимально эффективно использовать пространство, оставляя рабочую поверхность свободной.
Доступные решения для быстрого обновления
Если вы не можете полностью переделать свою старую кухню, вы также можете обновить интерьер доступным способом. Самое простое решение — перекрасить стены и потолок, добавить новые шторы или источники света. Здесь может быть основное освещение, освещение рабочего места и подсветка, так как свет делает помещение более просторным и уютным.
Аккуратно расставленные тарелки, сковородки, кастрюли, полотенца и другие аксессуары могут изменить настроение всей кухни. Каждый может сам убедиться, как легко обновить интерьер комнаты с помощью различных украшений. Хорошим акцентом станет также горох и другая зелень, разложенная на подоконнике для проращивания. Все свежее, выращенное в домашних условиях, также является хорошим источником витаминов.