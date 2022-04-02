Полезные советы
02.04.2022, 12:15

10 простых советов по борьбе с пылью, которые пригодятся каждой хозяйке

 
Фото: Pixabay

Главный враг, поджидающий нас в самых укромных уголках квартиры, — это великая и ужасная пыль. Чтобы минимизировать ее количество в доме, следует взять на вооружение десять простых, но эффективных рекомендаций, пишет INMYROOM.

1. Интерьер в стиле минимализм

Минималистичное пространство не подразумевает много декора и мебели, поэтому и пыли будет взяться неоткуда. Монолитные поверхности и практичные отделочные материалы только поспособствуют сохранению чистоты.

2. Регулярная уборка

Если не выполнять уборку хотя бы раз в неделю, то даже самое современное и светлое жилье быстро превратится в хранилище пыли. Пылесос — лучший друг любой домохозяйки, да и влажную чистку никто не отменял.

3. Устранение пылесборников

Больше всего загрязнений скапливается в громоздких вещах типа мягких игрушек, подушек и ковров. Если не вычищать все это время от времени, то квартира утонет в пыли.

4. Подбор отделки и текстиля

Материалы для отделки, мебель и текстиль должны быть практичными в использовании. Так, легче всего устранить пылевые частицы с гладких поверхностей вроде паркета и кожи.

5. Коврик в коридоре

Небольшой коврик в прихожей послужит хорошим барьером для уличной пыли, которую мы все приносим на обуви.

6. Чистка подушек

Помимо регулярной стирки наволочек и чехлов необходимо каждые полгода чистить и менять наполнение подушек.

7. Матрасы с современным наполнителем

Матрас не так просто отмыть от загрязнений, как постельное белье. Чтобы проблем с этим не возникло, рекомендуется приобрести изделия с латексным или полиэфирным наполнителем.

В дополнение к матрасу обычно идут сменные чехлы, которые можно использовать вместо запылившихся оригинальных.

8. Смена постельного белья

О том, что менять постельный комплект нужно примерно раз в неделю, знают все. А чтобы ткань не пришла в негодность от постоянных стирок, нужно выбирать деликатный режим в стиральной машине.

9. Закрытые дверцы шкафов и тумб

Пыль часто скапливается в труднодоступных местах — например, в содержимом шкафов и тумбочек. Предотвратить это несложно — достаточно просто закрывать дверцы.

10. Увлажнение и очищение воздуха

Быстрее всего пыль перемещается там, где царит слишком низкая влажность воздуха. Чересчур высокая же, наоборот, способствует размножению пылевых клещей. Для соблюдения оптимального баланса нужно применять увлажнители воздуха.

Дополнительной преградой для пылеобразования станет воздухоочиститель.

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