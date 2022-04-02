10 простых советов по борьбе с пылью, которые пригодятся каждой хозяйке
Главный враг, поджидающий нас в самых укромных уголках квартиры, — это великая и ужасная пыль. Чтобы минимизировать ее количество в доме, следует взять на вооружение десять простых, но эффективных рекомендаций, пишет INMYROOM.
1. Интерьер в стиле минимализм
Минималистичное пространство не подразумевает много декора и мебели, поэтому и пыли будет взяться неоткуда. Монолитные поверхности и практичные отделочные материалы только поспособствуют сохранению чистоты.
2. Регулярная уборка
Если не выполнять уборку хотя бы раз в неделю, то даже самое современное и светлое жилье быстро превратится в хранилище пыли. Пылесос — лучший друг любой домохозяйки, да и влажную чистку никто не отменял.
3. Устранение пылесборников
Больше всего загрязнений скапливается в громоздких вещах типа мягких игрушек, подушек и ковров. Если не вычищать все это время от времени, то квартира утонет в пыли.
4. Подбор отделки и текстиля
Материалы для отделки, мебель и текстиль должны быть практичными в использовании. Так, легче всего устранить пылевые частицы с гладких поверхностей вроде паркета и кожи.
5. Коврик в коридоре
Небольшой коврик в прихожей послужит хорошим барьером для уличной пыли, которую мы все приносим на обуви.
6. Чистка подушек
Помимо регулярной стирки наволочек и чехлов необходимо каждые полгода чистить и менять наполнение подушек.
7. Матрасы с современным наполнителем
Матрас не так просто отмыть от загрязнений, как постельное белье. Чтобы проблем с этим не возникло, рекомендуется приобрести изделия с латексным или полиэфирным наполнителем.
В дополнение к матрасу обычно идут сменные чехлы, которые можно использовать вместо запылившихся оригинальных.
8. Смена постельного белья
О том, что менять постельный комплект нужно примерно раз в неделю, знают все. А чтобы ткань не пришла в негодность от постоянных стирок, нужно выбирать деликатный режим в стиральной машине.
9. Закрытые дверцы шкафов и тумб
Пыль часто скапливается в труднодоступных местах — например, в содержимом шкафов и тумбочек. Предотвратить это несложно — достаточно просто закрывать дверцы.
10. Увлажнение и очищение воздуха
Быстрее всего пыль перемещается там, где царит слишком низкая влажность воздуха. Чересчур высокая же, наоборот, способствует размножению пылевых клещей. Для соблюдения оптимального баланса нужно применять увлажнители воздуха.