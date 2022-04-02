10 простых советов по борьбе с пылью, которые пригодятся каждой хозяйке

1. Интерьер в стиле минимализм

Минималистичное пространство не подразумевает много декора и мебели, поэтому и пыли будет взяться неоткуда. Монолитные поверхности и практичные отделочные материалы только поспособствуют сохранению чистоты.

2. Регулярная уборка

Если не выполнять уборку хотя бы раз в неделю, то даже самое современное и светлое жилье быстро превратится в хранилище пыли. Пылесос — лучший друг любой домохозяйки, да и влажную чистку никто не отменял.

3. Устранение пылесборников

Больше всего загрязнений скапливается в громоздких вещах типа мягких игрушек, подушек и ковров. Если не вычищать все это время от времени, то квартира утонет в пыли.

4. Подбор отделки и текстиля

Материалы для отделки, мебель и текстиль должны быть практичными в использовании. Так, легче всего устранить пылевые частицы с гладких поверхностей вроде паркета и кожи.

5. Коврик в коридоре

Небольшой коврик в прихожей послужит хорошим барьером для уличной пыли, которую мы все приносим на обуви.

6. Чистка подушек

Помимо регулярной стирки наволочек и чехлов необходимо каждые полгода чистить и менять наполнение подушек.

7. Матрасы с современным наполнителем

Матрас не так просто отмыть от загрязнений, как постельное белье. Чтобы проблем с этим не возникло, рекомендуется приобрести изделия с латексным или полиэфирным наполнителем.

В дополнение к матрасу обычно идут сменные чехлы, которые можно использовать вместо запылившихся оригинальных.

8. Смена постельного белья

О том, что менять постельный комплект нужно примерно раз в неделю, знают все. А чтобы ткань не пришла в негодность от постоянных стирок, нужно выбирать деликатный режим в стиральной машине.

9. Закрытые дверцы шкафов и тумб

Пыль часто скапливается в труднодоступных местах — например, в содержимом шкафов и тумбочек. Предотвратить это несложно — достаточно просто закрывать дверцы.

10. Увлажнение и очищение воздуха