Что посадить на даче, чтобы пережить трудные времена
Предупреждения о том, что времена предстоят непростые, сегодня звучат чуть ли не из каждого утюга. Если, следуя рекомендациям брошюры “Будь готов!”, которую рассылал жителям Эстонии Спасательный департамент в конце 2020 года, простой обыватель сделал запасы еды и воды на месяц для своей семьи, запасся батарейками и прочими необходимыми предметами и уже может быть более-менее спокоен, то владельцы огородов только начинают свой ежегодный путь к наполнению закромов стратегически важными припасами, пишет “МК-Эстония”.
Вдавние мирные времена Андрей Данилко в образе Верки Сердючки сказал фразу, которая ушла в народ и актуальна сегодня как никогда: “Звезда ты или не звезда, но жизнь сейчас такова, что под рукой надо всегда иметь свой огородик!” Вот и в передаче “Интервью недели” экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн поделилась мнением своей соседки, что в этом году надо сажать больше картошки, чтобы хватило себе, детям и, может быть, беженцам с Украины.
Такими советами сейчас делятся многие люди старшего поколения, пережившие не один кризис, те, кому участок земли без преувеличения помог выжить. Например, пенсионер Александр (75), оставшись в 90-е без работы, выращивал в теплице на даче укроп и прочую зелень, продавал на рынке в Таллинне и тем поддерживал семью на плаву. Учительница Татьяна (54) рассказала о своей бабушке, которой в юности удалось пережить в Ленинграде блокаду только благодаря мешку собранной когда-то на даче фасоли. Инженер-электронщик Олег (50) намерен посадить на даче в этом году вдвое больше картошки, чем всегда.
В магазине семян на Центральном рынке отметили довольно большой интерес к товарам садово-огородного характера в начале сезона. “Семян покупают много, — говорит продавец, — в основном простое, надежное: морковку, укроп, редьку, свеклу, горох. Чаще обычного спрашивают фасоль. Огурцы-помидоры — проверенные сорта”.
Крестьянская смекалка
“МК-Эстония” обратилась в Сельскохозяйственно-продовольственный департамент (PTA) с вопросом: на какие огородные культуры следовало бы обратить особое внимание в преддверии трудных времен? Какие способы заготовки потребуют минимум умений и затрат? Как сохранить урожай, если из-за вздорожавшего электричества станет невозможно использовать морозильные камеры?
“Впрок стоит выращивать овощи, которые можно хранить в погребе, сушить, солить или квасить. Делайте выбор, исходя из крестьянской смекалки и собственных способностей. Мы также рекомендуем подумать об устойчивости на будущее, например, делать компост самостоятельно, если цены на удобрения поднимутся или уменьшится их доступность”, — передает ответ экспертов специалист по коммуникациям департамента Мерит Пярнпуу.
Если вы решили выращивать картофель на своем небольшом участке земли, эксперты РТА рекомендуют купить семенной картофель в садовом центре. Семенной картофель проходит несколько проверок PTA, прежде чем поступить в продажу. Клубни картофеля расфасованы обычно в пакеты по 2,5 кг и больше. На упаковках есть этикетки, подтверждающие, что вы покупаете соответствующий сорт и что на клубнях нет карантинных вредителей. В продаже есть сорта картофеля как с желтой, так и с красной кожурой и разного периода вегетации, от раннего, среднего до позднего. Качественный и хороший урожай гарантирован, если перебрать клубни и посадить их в прогревшуюся почву.
Цена семенного картофеля немного отличается от цены обычной пищевой картошки, что продается в овощном отделе супермаркетов. В среднем упаковка семенного картофеля весом 2,5 кг стоит 5.00 евро, 5 кг — 10.00 евро, 10 кг — 15.00 евро и так далее. Но есть и более дорогие сорта. Например, в магазине семян и садовых принадлежностей Seemi элитный семенной картофель Baltic Rose (сорт, идеально пригодный для длительного хранения), стоит 35.00 евро за 20 кг; Arielle, ранний, высокоурожайный сорт — 48 евро за 25 кг; поздние Ando и Jõgeva Kollane — 45.00 евро за 25 кг.
Полным-полна кладовочка
Выбор овощных культур и сортов очень широк, что дает любителю возможность найти наиболее подходящую культуру для выращивания. Цена на сортовые семена в магазинах столицы начинается от 0,39 евро в магазине RIMI — за такие деньги можно купить пакетик семян баклажанов, шпината, корнишонов, помидоров, за 0,49 — капусты, тыквы, земляники и т. д.
Специалисты РТА советуют выращивать помимо картофеля также и морковь, лук, чеснок, кочанную капусту, свеклу, репу, горох, фасоль, кабачки, тыкву, петрушку и укроп. Капуста и корнеплоды хранятся в прохладном погребе всю зиму. Лук и чеснок остаются в виде косичек на кухне.
“Традиционно впрок готовят много квашеной капусты: в погребе она хранится долго и хорошо, поэтому стоит выращивать капусту”, — советуют специалисты департамента. Около 7–8 месяцев квашеную капусту можно хранить при температуре от –1 до + 4 градусов. Если такая температура на улице, то ее можно хранить и на балконе.
Oсобое внимание cтоит обратить на сушку плодов. Сушить можно практически все. Этот способ хорош тем, что сушеные овощи-фрукты не занимают много места, их не обязательно хранить в холоде, они сохраняют большую часть полезных веществ, не портятся долгое время из-за отсутствия влаги и могут быть использованы для приготовления многих блюд. С сушеными морковью, свеклой, грибами, фасолью можно приготовить полноценный борщ или жаркое.
Удобнее использовать электросушилку или духовку, но в режиме экономного расходования электричества сушить овощи можно и старым народным методом. Когда не существовало современной бытовой техники, хозяйки оставляли плоды сушиться на открытом воздухе. Важно, чтобы на улице несколько дней была хорошая погода без осадков. Оптимальная температура окружающего воздуха 25–32 °C.
Подготовленный к сушке продукт (морковь следует натереть на терке, свеклу тонко нарезать, бобовые очистить от стручков и т. д.) нужно оставлять на открытом солнечном месте в течение 5–6 дней, время от времени переворачивая и перемешивая. Желательно выложить заготовки на сито для лучшей вентиляции. На ночь овощи заносите в помещение, а утром, после схода росы, выставляйте обратно. Продукт должен полностью высохнуть, стать эластичным и чуть-чуть ломким. Этот метод считается самым долгим, но актуален для частных домов и дач. Лучший способ сохранить сушеные плоды — разложить по стеклянным банкам или бумажным пакетам. Температура в помещении не должна быть выше 23–24 градусов, а влажность не выше 73–75%. Следует исключить попадание прямых солнечных лучей.
“Огурцы и помидоры можно мариновать и консервировать, можно добавить морковь и сделать овощной салат в банке. Грибы и тыкву также можно замариновать. Из яблок можно сделать сок, его обязательно следует пастеризовать или нагреть перед закаткой. Ягоды можно использовать для приготовления варенья, соков и джемов, ревень прекрасно сочетается в варенье с клубникой, — перечисляет представитель Сельскохозяйственно-продовольственного департамента. — Обязательно стоит собрать цветы календулы, липовые цветы и иван-чай для заваривания чая”.