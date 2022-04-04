Что посадить на даче, чтобы пережить трудные времена

Вдавние мирные времена Андрей Данилко в образе Верки Сердючки сказал фразу, которая ушла в народ и актуальна сегодня как никогда: “Звезда ты или не звезда, но жизнь сейчас такова, что под рукой надо всегда иметь свой огородик!” Вот и в передаче “Интервью недели” экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн поделилась мнением своей соседки, что в этом году надо сажать больше картошки, чтобы хватило себе, детям и, может быть, беженцам с Украины.

Такими советами сейчас делятся многие люди старшего поколения, пережившие не один кризис, те, кому участок земли без преувеличения помог выжить. Например, пенсионер Александр (75), оставшись в 90-е без работы, выращивал в теплице на даче укроп и прочую зелень, продавал на рынке в Таллинне и тем поддерживал семью на плаву. Учительница Татьяна (54) рассказала о своей бабушке, которой в юности удалось пережить в Ленинграде блокаду только благодаря мешку собранной когда-то на даче фасоли. Инженер-электронщик Олег (50) намерен посадить на даче в этом году вдвое больше картошки, чем всегда.

В магазине семян на Центральном рынке отметили довольно большой интерес к товарам садово-огородного характера в начале сезона. “Семян покупают много, — говорит продавец, — в основном простое, надежное: морковку, укроп, редьку, свеклу, горох. Чаще обычного спрашивают фасоль. Огурцы-помидоры — проверенные сорта”.

Крестьянская смекалка



“МК-Эстония” обратилась в Сельскохозяйственно-продовольственный департамент (PTA) с вопросом: на какие огородные культуры следовало бы обратить особое внимание в преддверии трудных времен? Какие способы заготовки потребуют минимум умений и затрат? Как сохранить урожай, если из-за вздорожавшего электричества станет невозможно использовать морозильные камеры?