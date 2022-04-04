Как создать минимализм в интерьере: советы дизайнеров
Чистые линии, небольшое количество мебели и максимальная функциональность — все это приметы одного из самых актуальных стилей интерьера. РБК рассказывает, как создать минимализм в квартире.
Минимализм в интерьере пользуется популярностью уже не первый год — возможно, дело в том, что в условиях информационной перегрузки особенно приятно создать дома свой собственный гармоничный и упорядоченный мир. Разбираемся вместе с дизайнерами в тонкостях этого стиля.
Что такое минимализм
Минимализм — течение в дизайне, для которого характерны строгость линий и форм, лаконичность декоративных элементов и предельная функциональность. Тогда же влияние на западную культуру начал оказывать японский стиль, для которого характерны понятия дзена и ваби-саби: тишины, гармонии, единения с природой и отказа от суеты. Эти принципы органично влились в философию минимализма.
Основные черты стиля
Минимализм в интерьере имеет свои характерные черты.
1. Четкие линии
Стиль держится на идее отказа от декоративности в пользу функционала. Поэтому в интерьере стоит использовать четкие простые формы, без изгибов и дополнительных украшений. То же касается выбора мебели и техники.
2. Отсутствие визуального шума и беспорядка
Если цель — минимализм, нужно идти до конца: с поверхностей стоит убрать все лишнее. Вещи, которые используются в быту, нужно спрятать в закрытые системы хранения, в том числе книги и кухонную утварь.
3. Чистая цветовая палитра
Для минималистичных интерьеров характерно доминирование одного простого цвета. Нередко дизайнеры создают полностью монохромные проекты, когда абсолютно все предметы интерьера, стены, полы и потолки оформлены в одном цвете. Так подчеркивается объем помещения, убирается весь визуальный шум. Можно использовать и несколько цветов, но все они должны быть в спокойной и родственной гамме, например белый и несколько (не более трех) оттенков серого.
4. Обилие света
Минимализм всеми возможными способами стремится расширить пространство, и на помощь приходит освещение. Впустить в дом естественный свет помогут большие окна без штор. Нередко в таком интерьере используют жалюзи или рольставни. В темное время суток интерьеру в стиле минимализм больше идет белый свет, имитирующий естественный. Лампы и люстры должны быть интегрированы в пространство так, чтобы не притягивать внимания.
5. Открытые пространства
Там, где возможно, лучше убрать стены, расширив пространство по максимуму. При проектировании интерьера в таком стиле кухни часто совмещают со столовыми и гостиными, а мебель выбирают невысокую — чтобы она визуально не “разрезала” помещение. Хорошо подойдут низкие комоды и стеллажи, диваны с невысокими спинками. Так интерьер будет наполнен воздухом.
6. Минимум вещей и предметов мебели
Мебель и другие предметы интерьера лучше выбирать многофункциональные. Например, модульные диваны, которые можно сложить в любую конфигурацию, замещают целый гарнитур с креслами.
7. Натуральные материалы
Философия минимализма основана на предпочтении качества количеству. Это означает отказ от обилия вещей в пользу абсолютного их минимума, но очень высокого качества. В интерьере работает тот же принцип. Пусть будет простой пол, но из натурального монохромного фактурного материала. А мебель выполнена из дерева и качественных тканей.
Скандинавский минимализм
В последние годы сканди-стиль стал очень популярен. Северных европейцев нельзя назвать радикальными минималистами: в помещениях этого стиля можно встретить и декоративные подушки, и растения. Однако основной цвет интерьера чаще всего будет белым. Мебели немного, и она функциональна. Стоит помнить о философии хюгге, популярной у скандинавов, и добавить в интерьер что-то, создающее уют: подушки, большие удобные пуфы для отдыха, пледы.
Японский минимализм
Это направление имеет свои характерные особенности. Все предметы мебели максимально приближены к полу: столы, кровати, места для сидения должны быть по возможности низкими, спальное место может вообще не иметь ножек и выглядеть как матрас на полу. Кроме того, японцы стараются подчеркивать в интерьере единение с природой: материалы лучше выбирать натуральные, желательно еще и необработанные.
Французский минимализм
Исторически для французских интерьеров характерны, скорее, роскошь и обилие декора. Минимализм во французском исполнении тоже есть, но довольно насыщенный. Основные правила те же: обилие света, спокойная цветовая гамма, минимум мебели и декора. Однако французы делают исключение для книг и картин, считают уместными в минималистичных интерьерах камины и лепнину, если они сохранились в здании.
Квартира в стиле минимализм
В стиле минимализм можно оформить любое помещение.
Кухня в стиле минимализм
При создании минималистичного интерьера главными проблемами на кухне становятся мебель, бытовая техника и сантехника — их довольно сложно сделать незаметными. Но это принципиально, особенно если кухня объединена с гостиной. В таких случаях для шкафов выбирают простой дизайн, имитирующий стены, лучше предпочесть модели высотой под самый потолок. Со столешницы придется все убрать, поэтому особенно важно продумать системы хранения, удобные для ежедневного использования. Если размеры помещения позволяют, можно установить минималистичный и функциональный остров. Для кухонных полов чаще всего используют однотонную плитку.
Гостиная в стиле минимализм
Диван в гостиной, как и другая мебель, должен быть геометрических форм и без высокой спинки. Мебель можно отодвинуть от стен и таким образом зонировать пространство. Журнальный столик и телевизор также не должны выделяться на общем фоне. Имеет смысл использовать многоуровневое освещение, чтобы наполнить помещение воздухом. Ковер допустим, но из той же цветовой палитры, что и весь интерьер. Не принято вписывать в минималистичный интерьер высокие вычурные шкафы или буфеты. Если место для хранения в гостиной все же необходимо, лучше заказать встроенные шкафы.
Спальня в стиле минимализм
В спальне проще всего обустроить минималистичный интерьер. Достаточно будет кровати правильной геометричной формы, встроенного шкафа, простых тумб и небольшого кресла. Важно придерживаться единой цветовой гаммы и не допускать возникновения визуального шума — его могут создать одежда и другие предметы на прикроватных тумбочках. Все это лучше скрывать от взгляда. Допустимы торшеры или бра простого дизайна. Без штор в спальне не обойтись, но стоит избегать тяжелых, массивных вариантов. Подойдут жалюзи или рольставни, а также занавески в цвет стен.
Ванная в стиле минимализм
В ванных комнатах соблюсти все принципы минимализма сложно: под рукой здесь нужно иметь множество вещей. На помощь придут функциональные шкафы, а чтобы разнообразные бутылочки не бросались в глаза, можно купить одинаковые диспенсеры и перелить в них косметические средства. Стандартные полки в душевой лучше заменить на нишу в стене и скрыть в ней все, что могло бы бросаться в глаза. Нередко используют стеклянные шторы, чтобы пространство казалось больше. Стиральную машину лучше встроить в шкаф.
Прихожая в стиле минимализм
Стиль минимализм — идеальный выбор для небольшой прихожей. Благодаря нейтральной цветовой гамме и функциональным шкафам можно визуально расширить и очистить пространство. Зеркальные стены помогут создать иллюзию большей площади. Избавляясь от всего лишнего в коридоре, допустимо оставить небольшой стол или тумбу, куда можно сложить ключи и зонт. Если внутри будет полка для перчаток — это поможет организовать удобно вещи, которые используются ежедневно.
Мебель в стиле минимализм
Минималистичная мебель обычно выполнена в геометрических формах — четких линиях или скругленных. Важная особенность — полное отсутствие декора. Даже функциональные элементы нужно спрятать. Например, для открывания ящиков комодов лучше предпочесть не выступающие ручки, а углубления — на поверхности изделия не будет лишних деталей. Лаконичность предметов мебели достигается усечением всего нефункционального. Там, где возможно, ножки убираются, а стеллажи или комоды крепятся прямо на стену.
Мягкая мебель в минималистичном интерьере отличается многофункциональностью. В диванах и кроватях спрятаны системы хранения. Кресла и пуфы могут быть модулями, соединив которые организуют просторное место для отдыха.
Люстры в минималистичном интерьере либо полностью сливаются с потолком, либо имитируют геометрические фигуры. В помещениях принято делать многоуровневое освещение, а значит, можно установить торшер или бра простого дизайна. Чаще всего светильники выполнены из неброского металла и стекла.
Чем стиль минимализм отличается от хай-тека
В основе этих двух стилей есть общие правила: открытое пространство, простые и четкие линии, монохромность. Важное отличие хай-тека в том, что он ориентирован на внедрение в интерьер высокотехнологичных материалов и предметов. Если в минималистичных интерьерах технику и любые приметы умного дома принято прятать, то в хай-теке они выходят на первый план. Материалы также различаются: в хай-теке можно встретить обилие пластика, стали и стекла. В минимализме же отдается предпочтение натуральным дереву, бетону, мрамору.
Комментарии экспертов
Алексей Иванов, сооснователь студии GEOMETRIUM:
— Минимализм популярен, потому что у людей сейчас много вещей, которые их отвлекают: реклама, сообщения в телефоне и так далее. Люди хотят отдыхать дома от того, что их перегружает. С другой стороны, жить в музее актуального искусства тоже немногие согласятся. Чаще всего минимализм выбирают программисты, айтишники, люди с европейскими взглядами.
Если вы хотите интерьер в стиле минимализм, лучше обратиться к дизайнеру интерьера, потому что создать что-то пустое и красивое — задача сложная. Тут работают принципы композиции, материалы, фактура, пропорции. Человек без художественного, архитектурного образования, скорее всего, сделает просто пустой интерьер, а не минимализм.
Чтобы было пусто, красиво и хорошо, необходимо использовать качественные материалы, дорогую мебель, в которой очень важны детали. Хорошо использовать теплые цвета как в отделке, так и в предметах декора и текстиле.
Наталия Шелковская, дизайнер интерьера, основатель студии и онлайн-школы Shelnat, автор блога Shelnat:
— Минимализм сейчас популярен и актуален как никогда раньше. Во-первых, современная архитектура и планировки почти не дают возможности оформить интерьер в классическом стиле и практически вынуждают дизайнеров искать современные направления, которые, в отличие от симметричной классики, выстраиваются по асимметричным осям. Во-вторых, философия стиля сейчас неимоверно востребована. В эпоху информационной перегруженности люди хотят чистоты и спокойствия в интерьерах, чтобы хотя бы дома “выдыхать”. В существующем изобилии любые вычурные декорации с конкретными образами кажутся излишними, главным становится “красота тишины”. Я заметила, что минимализм в интерьерах предпочитают те, кто выбирает однотонную одежду, простые минималистичные чехлы для телефонов, лаконичную посуду.
Минималистичный интерьер можно сделать из любых материалов, но лучше предпочесть натуральные. В основе — продуманные стыки между стенами и полом, сторонами мебели, качественные технические соединения. Не должно торчать никаких лишних и технических элементов. Для этого применяется очень много решений. К примеру, раньше нередко возникали проблемы стыковки плинтусов с цоколем кухни или со шкафом. Нужно было придумывать элегантные минималистичные идеи. Сейчас вместо плинтусов используется просто теневой зазор.