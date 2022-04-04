Как создать минимализм в интерьере: советы дизайнеров

Минимализм всеми возможными способами стремится расширить пространство, и на помощь приходит освещение. Впустить в дом естественный свет помогут большие окна без штор. Нередко в таком интерьере используют жалюзи или рольставни. В темное время суток интерьеру в стиле минимализм больше идет белый свет, имитирующий естественный. Лампы и люстры должны быть интегрированы в пространство так, чтобы не притягивать внимания.

Для минималистичных интерьеров характерно доминирование одного простого цвета. Нередко дизайнеры создают полностью монохромные проекты, когда абсолютно все предметы интерьера, стены, полы и потолки оформлены в одном цвете. Так подчеркивается объем помещения, убирается весь визуальный шум. Можно использовать и несколько цветов, но все они должны быть в спокойной и родственной гамме, например белый и несколько (не более трех) оттенков серого.

Если цель — минимализм, нужно идти до конца: с поверхностей стоит убрать все лишнее. Вещи, которые используются в быту, нужно спрятать в закрытые системы хранения, в том числе книги и кухонную утварь.

Стиль держится на идее отказа от декоративности в пользу функционала. Поэтому в интерьере стоит использовать четкие простые формы, без изгибов и дополнительных украшений. То же касается выбора мебели и техники.

Минимализм — течение в дизайне, для которого характерны строгость линий и форм, лаконичность декоративных элементов и предельная функциональность. Тогда же влияние на западную культуру начал оказывать японский стиль, для которого характерны понятия дзена и ваби-саби: тишины, гармонии, единения с природой и отказа от суеты. Эти принципы органично влились в философию минимализма.

Минимализм в интерьере пользуется популярностью уже не первый год — возможно, дело в том, что в условиях информационной перегрузки особенно приятно создать дома свой собственный гармоничный и упорядоченный мир. Разбираемся вместе с дизайнерами в тонкостях этого стиля.

Исторически для французских интерьеров характерны, скорее, роскошь и обилие декора. Минимализм во французском исполнении тоже есть, но довольно насыщенный. Основные правила те же: обилие света, спокойная цветовая гамма, минимум мебели и декора. Однако французы делают исключение для книг и картин, считают уместными в минималистичных интерьерах камины и лепнину, если они сохранились в здании.

Это направление имеет свои характерные особенности. Все предметы мебели максимально приближены к полу: столы, кровати, места для сидения должны быть по возможности низкими, спальное место может вообще не иметь ножек и выглядеть как матрас на полу. Кроме того, японцы стараются подчеркивать в интерьере единение с природой: материалы лучше выбирать натуральные, желательно еще и необработанные.

В последние годы сканди-стиль стал очень популярен. Северных европейцев нельзя назвать радикальными минималистами: в помещениях этого стиля можно встретить и декоративные подушки, и растения. Однако основной цвет интерьера чаще всего будет белым. Мебели немного, и она функциональна. Стоит помнить о философии хюгге, популярной у скандинавов, и добавить в интерьер что-то, создающее уют: подушки, большие удобные пуфы для отдыха, пледы.

Философия минимализма основана на предпочтении качества количеству. Это означает отказ от обилия вещей в пользу абсолютного их минимума, но очень высокого качества. В интерьере работает тот же принцип. Пусть будет простой пол, но из натурального монохромного фактурного материала. А мебель выполнена из дерева и качественных тканей.

Там, где возможно, лучше убрать стены, расширив пространство по максимуму. При проектировании интерьера в таком стиле кухни часто совмещают со столовыми и гостиными, а мебель выбирают невысокую — чтобы она визуально не “разрезала” помещение. Хорошо подойдут низкие комоды и стеллажи, диваны с невысокими спинками. Так интерьер будет наполнен воздухом.

Квартира в стиле минимализм

В стиле минимализм можно оформить любое помещение.

Кухня в стиле минимализм

При создании минималистичного интерьера главными проблемами на кухне становятся мебель, бытовая техника и сантехника — их довольно сложно сделать незаметными. Но это принципиально, особенно если кухня объединена с гостиной. В таких случаях для шкафов выбирают простой дизайн, имитирующий стены, лучше предпочесть модели высотой под самый потолок. Со столешницы придется все убрать, поэтому особенно важно продумать системы хранения, удобные для ежедневного использования. Если размеры помещения позволяют, можно установить минималистичный и функциональный остров. Для кухонных полов чаще всего используют однотонную плитку.

Гостиная в стиле минимализм

Диван в гостиной, как и другая мебель, должен быть геометрических форм и без высокой спинки. Мебель можно отодвинуть от стен и таким образом зонировать пространство. Журнальный столик и телевизор также не должны выделяться на общем фоне. Имеет смысл использовать многоуровневое освещение, чтобы наполнить помещение воздухом. Ковер допустим, но из той же цветовой палитры, что и весь интерьер. Не принято вписывать в минималистичный интерьер высокие вычурные шкафы или буфеты. Если место для хранения в гостиной все же необходимо, лучше заказать встроенные шкафы.

Спальня в стиле минимализм

В спальне проще всего обустроить минималистичный интерьер. Достаточно будет кровати правильной геометричной формы, встроенного шкафа, простых тумб и небольшого кресла. Важно придерживаться единой цветовой гаммы и не допускать возникновения визуального шума — его могут создать одежда и другие предметы на прикроватных тумбочках. Все это лучше скрывать от взгляда. Допустимы торшеры или бра простого дизайна. Без штор в спальне не обойтись, но стоит избегать тяжелых, массивных вариантов. Подойдут жалюзи или рольставни, а также занавески в цвет стен.

Ванная в стиле минимализм