"Место для отдыха, наслаждения и полной свободы": IKEA и Marimekko создадут совместную банную коллекцию

Поход в баню является популярным занятием в странах Северной Европы и играет важную роль в релаксации. Именно поэтому IKEA и Marimekko погружаются в мир саун и создают уникальную коллекцию.

„Для создания коллекции мы изучаем наследие скандинавского дизайна и значительную часть нашей культуры благосостояния. Сочетая долгую историю культовых узоров Marimekko и знания IKEA в области домашней мебели, мы хотим вывести на рынок продукцию, типичную для банной культуры, чтобы улучшить повседневную жизнь многих людей“, — сказал Хенрик Мост, креативный директор IKEA Швеции.

Коллекция будет полна противоречий между горячим и холодным, простым и смелым, игривым и спокойным. Это сотрудничество — первый случай, когда Marimekko создала узоры исключительно для совместного бренда.

„IKEA и Marimekko имеют сильные скандинавские корни и демократичный подход к дизайну. Оба бренда стремятся приносить радость в повседневную жизнь людей. Мы выбрали банную культуру в качестве отправной точки для этой коллекции не только из-за финских корней Marimekko, но и потому, что она отражает многие положительные аспекты скандинавского образа жизни. Сауна обычно является местом для отдыха, наслаждения и полной свободы”, — сказала Ребекка Бэй, креативный директор.

Коллекция появится на рынке весной 2023 года в магазинах IKEA по всему миру, в том числе и в Эстонии.