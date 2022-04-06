5 необычных идей, как украсить дом комнатными растениями

Рассказываем, как домашние растения помогут вам оформить окружающее пространство, не загромождая привычный подоконник.

1. Вертикальные и контейнерные сады из суккулентов

Композиция из суккулентов уже давно пользуется спросом у декораторов и флористов. Их часто можно увидеть в составе свадебных букетов. Растения не нуждаются в особом уходе и красиво компилируются между собой.

Чтобы создать мини-сад, вам понадобится небольшой аквариум, кашпо и обычный ящик из-под фруктов. Для оформления стены вертикальной композицией нужно взять деревянный контейнер и наложить на него сетку с рамкой. После этого в контейнер необходимо засыпать землю или мох и посадить суккуленты.

2. Весенние первоцветы

Весной в магазинах появляются луковичные растения в горшках, которые освежают и дополняют невзрачный интерьер. Свежие композиции из гиацинтов, нарциссов и тюльпанов добавят помещению нежности и уюта. Цветами можно декорировать обеденный стол, комод или газетный столик.

Уже пророщенные луковицы достаточно заранее приобрести в гипермаркете либо саморучно посадить в вазу, кашпо, бокалы или ведерко. Растения будут изящно смотреться даже в обычной икеевской тарелке.

3. Мини-огород

Розмарин и базилик — это и ароматные приправы, и замечательные комнатные растения одновременно. Если вы решили создать травяную композицию, то лучше объединить всю входящую в нее зелень общей концепцией. К примеру, возьмите одинаковые горшки и покрасьте их краской для школьных досок, а затем на каждом мелком укажите название растения.

Травы в железных кашпо и деревянных ящиках тоже выглядят стильно. По сути, в домашних условиях можно выращивать массу съедобной зелени:

- орегано;

- петрушку;

- укроп;

- лук;

- мяту;

- шпинат;

- имбирь;

- спаржу.

4. Оригинальные кашпо