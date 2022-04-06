Наш сад
06.04.2022, 12:15

5 необычных идей, как украсить дом комнатными растениями

 
Фото: Pixabay

Почти в каждой квартире так или иначе подоконники украшает пара цветочных горшков. Однако способов озеленить жилье и сделать его еще более уютным гораздо больше, пишет INMYROOM.

Рассказываем, как домашние растения помогут вам оформить окружающее пространство, не загромождая привычный подоконник.

1. Вертикальные и контейнерные сады из суккулентов

Композиция из суккулентов уже давно пользуется спросом у декораторов и флористов. Их часто можно увидеть в составе свадебных букетов. Растения не нуждаются в особом уходе и красиво компилируются между собой.

Чтобы создать мини-сад, вам понадобится небольшой аквариум, кашпо и обычный ящик из-под фруктов. Для оформления стены вертикальной композицией нужно взять деревянный контейнер и наложить на него сетку с рамкой. После этого в контейнер необходимо засыпать землю или мох и посадить суккуленты.

2. Весенние первоцветы

Весной в магазинах появляются луковичные растения в горшках, которые освежают и дополняют невзрачный интерьер. Свежие композиции из гиацинтов, нарциссов и тюльпанов добавят помещению нежности и уюта. Цветами можно декорировать обеденный стол, комод или газетный столик.

Уже пророщенные луковицы достаточно заранее приобрести в гипермаркете либо саморучно посадить в вазу, кашпо, бокалы или ведерко. Растения будут изящно смотреться даже в обычной икеевской тарелке.

3. Мини-огород

Розмарин и базилик — это и ароматные приправы, и замечательные комнатные растения одновременно. Если вы решили создать травяную композицию, то лучше объединить всю входящую в нее зелень общей концепцией. К примеру, возьмите одинаковые горшки и покрасьте их краской для школьных досок, а затем на каждом мелком укажите название растения.

Травы в железных кашпо и деревянных ящиках тоже выглядят стильно. По сути, в домашних условиях можно выращивать массу съедобной зелени:

- орегано;
- петрушку;
- укроп;
- лук;
- мяту;
- шпинат;
- имбирь;
- спаржу.

4. Оригинальные кашпо

Кашпо придадут вашим растениям совершенно иной вид, нежели простые глиняные горшки. Орхидеи, пряные травы, вьюнки и суккуленты изящно смотрятся, если подвесить их к потолку кверху корнями. Несколько перевернутых таким образом кашпо можно комбинировать с потолочным светильником.

5. Стеклянные вазы и аквариумы

Для озеленения интерьера важно грамотно выбрать форму цветочного горшка. Самым нестандартным решением будет взять аквариум или стеклянную вазу вместо классического кашпо.

Ярким и нетривиальным акцентом в любом помещении станет микроэкосистема внутри стеклянной формы. Ее особенно подчеркнут папоротники, мхи, растения вьющегося и стелющегося типов, а также первоцветы и суккуленты. Вспомогательным элементом декора являются опилки, стружка и морские камни. Кроме того, красивого эффекта поможет достичь цветной аквариумный грунт.

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