Пять необычных идей, как украсить дом комнатными растениями
Почти в каждой квартире так или иначе подоконники украшает пара цветочных горшков. Однако способов озеленить жилье и сделать его еще более уютным гораздо больше, пишет INMYROOM.
Рассказываем, как домашние растения помогут вам оформить окружающее пространство, не загромождая привычный подоконник.
1. Вертикальные и контейнерные сады из суккулентов
Композиция из суккулентов уже давно пользуется спросом у декораторов и флористов. Их часто можно увидеть в составе свадебных букетов. Растения не нуждаются в особом уходе и красиво компилируются между собой.
Чтобы создать мини-сад, вам понадобится небольшой аквариум, кашпо и обычный ящик из-под фруктов. Для оформления стены вертикальной композицией нужно взять деревянный контейнер и наложить на него сетку с рамкой. После этого в контейнер необходимо засыпать землю или мох и посадить суккуленты.
2. Весенние первоцветы
Весной в магазинах появляются луковичные растения в горшках, которые освежают и дополняют невзрачный интерьер. Свежие композиции из гиацинтов, нарциссов и тюльпанов добавят помещению нежности и уюта. Цветами можно декорировать обеденный стол, комод или газетный столик.
Уже пророщенные луковицы достаточно заранее приобрести в гипермаркете либо саморучно посадить в вазу, кашпо, бокалы или ведерко. Растения будут изящно смотреться даже в обычной икеевской тарелке.
3. Мини-огород
Розмарин и базилик — это и ароматные приправы, и замечательные комнатные растения одновременно. Если вы решили создать травяную композицию, то лучше объединить всю входящую в нее зелень общей концепцией. К примеру, возьмите одинаковые горшки и покрасьте их краской для школьных досок, а затем на каждом мелком укажите название растения.
Травы в железных кашпо и деревянных ящиках тоже выглядят стильно. По сути, в домашних условиях можно выращивать массу съедобной зелени:
- орегано;
- петрушку;
- укроп;
- лук;
- мяту;
- шпинат;
- имбирь;
- спаржу.
4. Оригинальные кашпо
Кашпо придадут вашим растениям совершенно иной вид, нежели простые глиняные горшки. Орхидеи, пряные травы, вьюнки и суккуленты изящно смотрятся, если подвесить их к потолку кверху корнями. Несколько перевернутых таким образом кашпо можно комбинировать с потолочным светильником.
5. Стеклянные вазы и аквариумы
Для озеленения интерьера важно грамотно выбрать форму цветочного горшка. Самым нестандартным решением будет взять аквариум или стеклянную вазу вместо классического кашпо.
Ярким и нетривиальным акцентом в любом помещении станет микроэкосистема внутри стеклянной формы. Ее особенно подчеркнут папоротники, мхи, растения вьющегося и стелющегося типов, а также первоцветы и суккуленты. Вспомогательным элементом декора являются опилки, стружка и морские камни. Кроме того, красивого эффекта поможет достичь цветной аквариумный грунт.