Время пришло: как правильно сделать весеннюю генеральную уборку

Отмоем окна до блеска



Не любая погода хороша для мытья окон. Кроме очевидного момента, заключающегося в том, что окна лучше мыть, когда температура воздуха плюсовая, также следует учитывать и то, что предпочтительно делать это при облачной тихой погоде — в таких условиях вода будет сохнуть медленнее, и вы сумеете избежать разводов. Кроме того, пасмурная погода позволяет сразу оценить, качественно ли помыто окно. Мытье окон не отнимет много времени и сил, если подобрать правильные инструменты. Вам потребуются: большая губка, резиновый сгон (скребок) для воды и мягкая тряпка из микрофибры. Если окно большое или расположено под неудобным углом, нелишней также будет телескопическая штанга. Бумажные полотенца и газеты, вопреки распространенному заблуждению, для протирания окон подходят плохо — полотенца оставят на стекле волокна, а старые добрые газеты и вовсе окрасят стеклянное полотно.

Начать мытье окон лучше всего с рам, а только затем переходить к стеклянной поверхности. Наиболее эффективно рамы очистит простое средство для мытья посуды. Помыв рамы, приступите к мытью стекол начиная с наружной стороны, то есть с улицы. Сначала смойте основную грязь водой с небольшим количеством средства для мытья посуды, а затем уже протрите начисто со специальным средством для мытья стеклянных поверхностей или раствором уксуса. Помните, что любые средства следует использовать в разумных количествах — если средства будет слишком много, после высыхания поверхности на ней появятся цветные блики. Еще один принцип — мыть сверху вниз. Если же будете использовать скребок, сгонять воду лучше всего движениями, напоминающими восьмерку, поскольку это позволяет избежать возникновения заметных продольных разводов.

Хватит смотреть на пятна на полу и стенах