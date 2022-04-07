Время пришло: как правильно сделать весеннюю генеральную уборку
Весеннее солнце умеет не только радовать — оно также красноречиво демонстрирует, как мы ленились всю зиму, делая заметной пыль на окнах, отпечатки маленьких ручек на стенах и пятна от еды на диване. Настало время генеральной уборки. Советами, которые помогут в этом начинании, поделилась руководитель магазина K-rauta в Тонди Эвели Уйбометс.
Отмоем окна до блеска
Не любая погода хороша для мытья окон. Кроме очевидного момента, заключающегося в том, что окна лучше мыть, когда температура воздуха плюсовая, также следует учитывать и то, что предпочтительно делать это при облачной тихой погоде — в таких условиях вода будет сохнуть медленнее, и вы сумеете избежать разводов. Кроме того, пасмурная погода позволяет сразу оценить, качественно ли помыто окно. Мытье окон не отнимет много времени и сил, если подобрать правильные инструменты. Вам потребуются: большая губка, резиновый сгон (скребок) для воды и мягкая тряпка из микрофибры. Если окно большое или расположено под неудобным углом, нелишней также будет телескопическая штанга. Бумажные полотенца и газеты, вопреки распространенному заблуждению, для протирания окон подходят плохо — полотенца оставят на стекле волокна, а старые добрые газеты и вовсе окрасят стеклянное полотно.
Начать мытье окон лучше всего с рам, а только затем переходить к стеклянной поверхности. Наиболее эффективно рамы очистит простое средство для мытья посуды. Помыв рамы, приступите к мытью стекол начиная с наружной стороны, то есть с улицы. Сначала смойте основную грязь водой с небольшим количеством средства для мытья посуды, а затем уже протрите начисто со специальным средством для мытья стеклянных поверхностей или раствором уксуса. Помните, что любые средства следует использовать в разумных количествах — если средства будет слишком много, после высыхания поверхности на ней появятся цветные блики. Еще один принцип — мыть сверху вниз. Если же будете использовать скребок, сгонять воду лучше всего движениями, напоминающими восьмерку, поскольку это позволяет избежать возникновения заметных продольных разводов.
Хватит смотреть на пятна на полу и стенах
Даже если вы моете полы регулярно, пару раз в год им необходимо уделять больше внимания. Каждый материал имеет свои особенности, поэтому прежде, чем применять тот или иной многообещающий способ на практике, обязательно удостоверьтесь, что он подходит для конкретного напольного покрытия. Для деревянных полов, например, универсальное средство не подходит — для дерева нужно подбирать специальное средство в зависимости от того, покрыто оно маслом, воском или лаком. Керамическая плитка, покрытие ПВХ и ламинат менее привередливы — их можно чистить паром или с применением сильнодействующих средств в соответствии с инструкцией.
Моющиеся стены можно отмыть от брызг (в особенности это касается пятен жира) при помощи средства для мытья посуды и губки, а керамическую плитку — отчистить специальным средством или слабым раствором столового уксуса. Межплиточные швы удобно чистить старой зубной щеткой, на которую нанесена смесь пищевой соды и уксусного раствора. При сильных загрязнениях оставьте средство действовать минут на пять, не меньше, и только потом смывайте.
Отчистим текстиль
В диванах и матрасах грязи больше, чем мы хотели бы думать, даже если на поверхности никаких пятен нет, поэтому если чехол съемный — его следует снять и постирать. Относится это ко всем диванным подушкам и матрасам. Не лишним будет запомнить, что чехлы лучше надевать на подушки и матрасы еще влажными — так они не сядут в процессе сушки. Пропылесосьте диван с насадкой для мягкой мебели, если чехол несъемный. Если же хочется почистить диван эффективнее, накройте его простыней, смоченной в растворе соли, а затем слегка выбейте — это поможет освежить цвет ткани. Если ткань, которой обит диван, разрешено мыть водой, можно почистить его паром или специальной мойкой.
Всем одеялам и подушкам, которые вы не планируете выбросить, весной не повредит стирка. А вот прежде, чем отправить в стиральную машину шторы, обязательно сверьтесь с ярлыком, чтобы их не испортить. Большинство штор можно сразу после стирки вешать — с большой вероятностью они аккуратно высохнут не окне и их не придется гладить. Ковры же следует сначала выбить на свежем воздухе, а затем протереть влажной тряпкой из микрофибры. За плетеными текстильными ковриками и ковриками для ванной ухаживать легко — они выдерживают машинную стирку.
Вопреки распространенному заблуждению, пружинные матрасы не следует выбивать на улице. Такой матрас нужно просто пропылесосить с обеих сторон. Пятна же можно попробовать вывести средством с низким содержанием хлора. Самое главное — не лить на матрас воду.