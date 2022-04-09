ДО И ПОСЛЕ | Как переоборудовать дачу или загородный дом под постоянное место для проживания
Возможно, кто-то из них решил переехать в сельскую местность и переоборудовать дачу под постоянное место для проживания. Дизайнер переделал старую гостиную и прихожую на даче и делится советами, как приспособить подобную недвижимость для повседневной жизни.
Семья из пяти человек решила отремонтировать свою дачу, превратив ее в жилой дом. Гостиная площадью 14 квадратных метров и прихожая площадью всего 4 квадратных метра очень узкие и маленькие. Поэтому поиск продуманных и функциональных решений для интерьера является ключевым моментом успешной перепланировки небольших помещений.
Максимальное использование пространства маленькой прихожей
В маленьких прихожих даже один сантиметр может иметь значение. Если прихожая захламлена и в ней слишком много всяких вещей, это еще больше украдет пространство. Наиболее удобным решением для таких помещений является шкаф с раздвижными дверями, в котором можно легко спрятать большинство вещей.
“В прихожей возникла необходимость в максимально вместительном шкафу, где можно было бы разместить сезонную верхнюю одежду, обувь и другие вещи. Я решила максимально использовать пространство и задействовать его по максимуму. Между шкафом и стенами оставалось буквально 1 см. Старые вешалки были заменены на новые, более функциональные и эстетичные, которые также перекликались с любимой семейной темой леса и мотивами природы. Существует множество решений “два в одном”, которые я рекомендую использовать в таких маленьких помещениях, как это. Например, скамейка с хранилищем для обуви — меньшие члены семьи могут присесть на скамейку во время одевания и поставить под нее обувь, возвращаясь домой”, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
Играйте с цветами
Ключ к тому, чтобы маленькие помещения выглядели более просторными, — покрасить стены в белый цвет. Но это не значит, что яркие акценты нельзя использовать для привнесения красок природы и в загородный дом. Зеленый цвет, который был выбран для окраски прихожей, торца стены гостиной, а также лестницы, прекрасно дополнил каждое пространство. Большая часть мебели была выполнена в светлых тонах, но черные элементы, такие как полки, лампы, декоры и крепления для штор, придали комнате эстетичный и элегантный акцент. Поскольку оба помещения являются проходными и не разделены, в качестве разделителя помещений были использованы крепления для штор.
Одна функциональная центральная часть
В гостиной мы обычно отдыхаем и наслаждаемся свободным временем, смотря телевизор, читая книги, попивая кофе и т д. Поэтому она должна быть удобной.
В гостиной большой диван, который стал центральным элементом комнаты. Все остальное — телевизор, полки, стол расположились вокруг дивана. Диван не только удобен, но и имеет сменный и моющийся чехол, что особенно важно, когда дома есть дети. За ним легко ухаживать, а со временем семья может даже освежить интерьер, сменив чехол дивана.
“Мебель должна служить людям так, чтобы ею было удобно пользоваться. Предыдущий журнальный столик был слишком мал для семьи, поэтому рядом с диваном был установлен новый журнальный столик соответствующей высоты. Теперь его можно даже разложить, создав больше места для настольных игр или кофе-брейков, или сложить и сэкономить пространство, когда он не используется”, — говорит дизайнер интерьера.
Создать или переделать
У многих комнат довольно сложные параметры. Некоторые из них можно изменить, некоторые нет. Но в любом случае, в большинстве ситуаций можно найти идеальное решение. В гостиной был неработающий камин. Так как камин не использовался, а в комнате не хватало места, дизайнер нашел компромисс и переделал помещение, убрав ненужный элемент. Над камином раньше был установлен телевизор. Телевизор был расположен слишком высоко, и из-за камина его высоту нельзя было регулировать. Но теперь получилось повесить телевизор ниже уровня бывшего ненужного камина. В дальнейшем семья сможет наслаждаться просмотром фильмов гораздо комфортнее. А в свободном пространстве, где раньше висел телевизор, были установлены полки, позволяющие хранить необходимые предметы и декор
До ремонта под лестницей была свободная ниша, которая не использовалась. Там был установлен небольшой сервант и висело зеркало. Дополняющие интерьер элементы и предметы, такие как лампа и свечи, которые были размещены на серванте, гармонично завершили остальную часть интерьера.