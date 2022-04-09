ДО И ПОСЛЕ | Как переоборудовать дачу или загородный дом под постоянное место для проживания

Возможно, кто-то из них решил переехать в сельскую местность и переоборудовать дачу под постоянное место для проживания. Дизайнер переделал старую гостиную и прихожую на даче и делится советами, как приспособить подобную недвижимость для повседневной жизни.

Семья из пяти человек решила отремонтировать свою дачу, превратив ее в жилой дом. Гостиная площадью 14 квадратных метров и прихожая площадью всего 4 квадратных метра очень узкие и маленькие. Поэтому поиск продуманных и функциональных решений для интерьера является ключевым моментом успешной перепланировки небольших помещений.

Максимальное использование пространства маленькой прихожей

В маленьких прихожих даже один сантиметр может иметь значение. Если прихожая захламлена и в ней слишком много всяких вещей, это еще больше украдет пространство. Наиболее удобным решением для таких помещений является шкаф с раздвижными дверями, в котором можно легко спрятать большинство вещей.

“В прихожей возникла необходимость в максимально вместительном шкафу, где можно было бы разместить сезонную верхнюю одежду, обувь и другие вещи. Я решила максимально использовать пространство и задействовать его по максимуму. Между шкафом и стенами оставалось буквально 1 см. Старые вешалки были заменены на новые, более функциональные и эстетичные, которые также перекликались с любимой семейной темой леса и мотивами природы. Существует множество решений “два в одном”, которые я рекомендую использовать в таких маленьких помещениях, как это. Например, скамейка с хранилищем для обуви — меньшие члены семьи могут присесть на скамейку во время одевания и поставить под нее обувь, возвращаясь домой”, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

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