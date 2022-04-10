Что лучше — комбинация стиральной и сушильной машины или стиральная машина с сушкой?
Для организации домашней стирки существует два наиболее распространенных варианта. Первый вариант — приобрести себе отдельно стиральную машину и сушильную машину. Второй вариант — купить машину, включающую как стиральную машину, так и функции сушки. Инструктор по бытовым устройствам Samsung Алари Пеннар рассказывает о преимуществах каждого из этих вариантов.
Качество стирки
“В целом, обе такие машины справляются со стиркой одинаково хорошо, и различия проявляются как раз в качестве и функциях сушки. Более дешевые стиральные машины с сушкой обычно оставляют одежду влажной, и, как правило, с их помощью можно одновременно сушить меньше одежды, чем позволяет отдельная сушильная машина”, — сказал Пеннар.
Это означает, что обычно для выполнения стирки и сушки стиральную машину с сушкой не получится загружать полностью. Кроме того, следует учитывать, что стиральная машина с сушкой скорее всего не подойдет людям, которым необходимо стирать много одежды, например, большим семьям. Причина этого заключается в том, что машина способна одновременно стирать лишь определенное количество. В случае отдельных машин для стирки и сушки, сушильную машину можно полностью загрузить, а затем сразу же приступить к стирке новой партии одежды.
Компактность
“Несомненно, многие люди поглядывают в сторону стиральной машины с сушкой в связи с ее компактностью, потому что такое занимающее одно место устройство по сути выполняет работу двух машин. Перед покупкой стоит обязательно измерить уголок для домашней стирки, так как размеры разных устройств могут различаться”, — сказал Пеннар.
Отдельные машины для сушки и стирки занимают больше места, однако при этом они предлагают и больше хороших функций. Например, с их помощью можно одновременно постирать больший объем белья, и качество сушки будет более высоким. Пеннар отмечает, что можно использовать и решение, при котором сушильная машина устанавливается на стиральную, благодаря чему на полу остается больше места для других вещей.
Умные функции
По словам Пеннара, сегодня различными умными решениями оборудованы уже самые разные стиральные и сушильные машины, и беспокоиться о каких-либо компромиссах в этой части не стоит в любом случае.
“Например, у новых стиральных машин Samsung предусмотрено умное основанное на искусственном интеллекте решение — в устройстве установлено четыре различных датчика, которые помогают выбрать наиболее подходящий режим стирки для загруженного в машину белья. Например, машина следит за тем, чтобы в нее не было добавлено слишком много моющего средства для количества загруженного белья. Кроме того, она измеряет вес белья, следит за степенью его загрязненности и необходимым для стирки уровнем воды”, — рассказал Пеннар.
Резюме
По словам Пеннара, у обоих устройств есть свои преимущества, и при выборе следует исходить из того, в каких условиях будет использоваться машина. Для небольших домохозяйств хорошо подойдет именно стиральная машина с сушкой благодаря ее большей компактности и способности успешно справляться с меньшими объемами белья.
В свою очередь отдельные машины для стирки и сушки прекрасно подойдут для более крупных семей, у которых постоянно скапливается много нуждающейся в стирке одежды, которую невозможно постирать за один цикл. В таком случае прекрасно подойдет отдельная машина для сушки, в которую можно загрузить только что постиранное белье, одновременно запустив в освободившейся стиральной машине стирку уже новой партии.