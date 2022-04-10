Что лучше — комбинация стиральной и сушильной машины или стиральная машина с сушкой?

Качество стирки



“В целом, обе такие машины справляются со стиркой одинаково хорошо, и различия проявляются как раз в качестве и функциях сушки. Более дешевые стиральные машины с сушкой обычно оставляют одежду влажной, и, как правило, с их помощью можно одновременно сушить меньше одежды, чем позволяет отдельная сушильная машина”, — сказал Пеннар.

Это означает, что обычно для выполнения стирки и сушки стиральную машину с сушкой не получится загружать полностью. Кроме того, следует учитывать, что стиральная машина с сушкой скорее всего не подойдет людям, которым необходимо стирать много одежды, например, большим семьям. Причина этого заключается в том, что машина способна одновременно стирать лишь определенное количество. В случае отдельных машин для стирки и сушки, сушильную машину можно полностью загрузить, а затем сразу же приступить к стирке новой партии одежды.

Компактность



“Несомненно, многие люди поглядывают в сторону стиральной машины с сушкой в связи с ее компактностью, потому что такое занимающее одно место устройство по сути выполняет работу двух машин. Перед покупкой стоит обязательно измерить уголок для домашней стирки, так как размеры разных устройств могут различаться”, — сказал Пеннар.

Отдельные машины для сушки и стирки занимают больше места, однако при этом они предлагают и больше хороших функций. Например, с их помощью можно одновременно постирать больший объем белья, и качество сушки будет более высоким. Пеннар отмечает, что можно использовать и решение, при котором сушильная машина устанавливается на стиральную, благодаря чему на полу остается больше места для других вещей.

Умные функции



По словам Пеннара, сегодня различными умными решениями оборудованы уже самые разные стиральные и сушильные машины, и беспокоиться о каких-либо компромиссах в этой части не стоит в любом случае.