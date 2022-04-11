ФОТО | Вот это роскошь! Предполагаемая любовница Путина сдает квартиру с лифтом в элитном районе Петербурга за 7500 евро в месяц

Каменный остров в Петербурге — тихое и одновременно элитарное место в центральной части города. Большую часть острова занимает парк, но сквозь деревья проглядывают то дореволюционные дачи, то советские правительственные резиденции. Новое жилье появилось тут в путинские времена.

“Один из самых приватных комплексов Санкт-Петербурга”, — так описывает один из таких новых домов петербургское агентство недвижимости Engel & Volkers — подразделение одноименной немецкой фирмы. Комплекс расположен по адресу 2-я Березовая аллея, 19, и агентство предлагает арендовать в нем квартиру площадью почти в полтысячи кв.м.

До революции здесь была усадьба купцов Елисеевых — тех самых, что владели знаменитыми “Елисеевскими магазинами” на Невском проспекте в Петербурге и на Тверской улице в Москве. После 1917 года усадьбу отдали под нужды копировальной кинофабрики, а уже в нулевые на ее месте появилось несколько жилых комплексов.

Комплекс на Березовой аллее, где и сдается квартира, окружен рвом и отличается добротной классической архитектурой. Своими благородными фронтонами и колоннами он напоминает все ту же дореволюционную усадьбу. Но поселились тут не дворяне и не купцы, а люди, приближенные к президенту Владимиру Путину.

Кто живет в комплексе



Комплекс на Березовой аллее был построен в начале нулевых компанией, связанной с банком “Россия”, который власти США называли банком ближнего круга российского президента.

В комплексе всего 21 квартира. В начале нулевых их раскупили люди из ближнего окружения Владимира Путина — спарринг-партнеры по дзюдо (Василий Шестаков и Аркадий Ротенберг) и соседи по дачному кооперативу “Озеро” (Юрий Ковальчук, Николай Шамалов, Сергей Фурсенко).

К ним, например, присоединилась семья совладельца “Северстали” Алексея Мордашова, попавшего недавно под санкции ЕС — в том числе за связь с банком “Россия”.

Впрочем, это не значит, что по вечерам они встречались во дворе и обсуждали последние новости. Нравы в “самом приватном комплексе Петербурга” несколько иные.