Китч в интерьере: что это такое, как выдержать все каноны стиля и не удариться в безвкусицу

Сегодня стиль китч в чистом виде практически не используется в интерьерах жилья. Могут присутствовать два-три элемента как акцент или собирательный образ. Многообразие цвета и формы в стандартной квартире встречается нечасто. Китч хорошо подходит для выставочных интерьеров, ресторанов, общественных мест (большая площадь позволяет воплотить масштабные и продуманные решения в этом стиле).

Этот стиль в интерьере подойдет для ярких, раскрепощенных людей, которые любят провокацию и ажиотаж. Китч будет хорошо смотреться в больших квартирах, от 120 кв. м, желательно со свободной планировкой. Если квартира меньше по квадратуре, нужно быть аккуратнее. Лучше остановиться на отдельных акцентах — например, внести что-то китчевое в осветительные приборы или декор.

Стиль китч — сочетание несочетаемого, яркое и скандальное. Использовать эту несочетаемость можно не только между цветом и цветом, но и между цветом и формой: например, изображение Аполлона, которое мы привыкли видеть в белом гипсе, выкрасить в кислотный цвет. В текстиле это сочетание различных принтов — от древних орнаментов в нестандартных цветах до анималистичных принтов. Имитация всего, что можно имитировать — линолеум “под мрамор”, “хрустальная” стеклянная люстра, “кожаный” диван, на самом деле покрытый дерматином.

Затем китч стал самостоятельным направлением в дизайне, в котором смешивались стили, цвета и фактуры, воспроизводились интерьеры богатых домов и дворцов и т. д. Он быстро набрал популярность среди смелой творческой интеллигенции, которая так выражала свое пренебрежение к роскоши, проявляла иронию и свободу от условностей.

Kitsch переводится с немецкого как “дешевка”/“халтурка”. Термин активно стали использовать в 1860–1870-х годах в Германии, на художественных рынках Мюнхена. Так называли дешевые, популярные и пользующиеся хорошим спросом картины и эскизы. Слово также стало синонимом пошлости, безвкусицы, со временем им начали обозначать товары массового производства, которые копировали штучные художественные ценности.

Много декора, разных фактур, отделки и отсутствие правил — так можно коротко описать интерьер в стиле китч. Как выдержать все каноны и создать такой интерьер в квартире — разбираемся вместе с экспертом.

Черты китча в интерьере



Китч сочетает несочетаемое: в одной комнате соседствуют холодные и теплые цвета, дорогие предметы искусства и магнитики из путешествий, NFT-картины, постеры и репродукции импрессионистов.

Дисгармония в цвете

Интерьеры в стиле китч — всегда яркие, броские, они построены на контрастных сочетаниях: неоновые цвета, оттенки золота, фиолетовый и желтый, розовый и лимонный, салатовый и малиновый. Но стоит иметь в виду: если так планируется оформить квартиру или дом, лучше разбавить кричащие тона нейтральными. Домашнюю мебель тоже лучше выбирать в более спокойных оттенках. Так она оттенит яркие аксессуары и не будет дополнительно перегружать восприятие.

Обилие вещей и сувениро

Декора в китчевом интерьере должно быть много. Сувениры, открытки, картины, фарфоровые фигурки, вазы — подойдет все. На стенах одной комнаты могут соседствовать декоративные тарелки и постеры в стиле поп-арт, семейные фото и репродукции классических картин, открытки в рамках и плакаты с мотивационными лозунгами. На полках можно расставить подсвечники, статуэтки, вазы. В такой интерьер хорошо вписывается и множество зеркал.

Текстиль и мебель

Текстиль в таком интерьере должен быть разным — нужны и дорогие, и бюджетные предметы (хорошего качества). Подойдут искусственная кожа, парча, атлас, шелк, синтетика, хлопок. Они могут быть разными по цвету, фактуре, принтам. Шторы лучше выбирать из тяжелых тканей, с узорами, не лишними будут ламбрекены и захваты. В спальне можно повесить над кроватью балдахин, разложить бархатные подушки с кистями, положить ковер, имитирующий мех.

Мебель лучше выбирать из разных стилевых эпох: в одном помещении хай-тек будет отлично соседствовать с образцами классицизма. Старинная козетка может стоять рядом с современным зеркальным столом, советская “стенка” хорошо сочетается с минималистичным комодом под плоский телевизор, а антикварное кресло-качалка — с леопардовым диваном.

Отделка стен, потолка и пола

Натуральные материалы можно заменить дешевыми аналогами. С помощью линолеума и пластиковых панелей можно имитировать каменные плиты или деревянную обивку, дерматин заменит натуральную кожу, “позолотить” детали можно краской, а стекло сыграет роль хрусталя. Для отделки стен используются обои разных форматов. Фото или 3D, жидкие или бумажные, рельефные или с цветочным принтом — зависит от бюджета и фантазии. Потолок можно украсить лепниной или оклеить обоями. Подойдут также натяжные потолки с фотопечатью, жидкая штукатурка, имитирующая дорогие материалы, роспись в стиле граффити.

Не менее подходящие варианты для такого интерьера — многоуровневые потолки с подсветкой, потолок-зеркало, расписные потолки, украшенные в классическом стиле.

Освещение

Если китчевый интерьер планируется для квартиры, то стоит уравновесить насыщенные цвета нейтральными поверхностями, а обилие аксессуаров — минимумом блестящих, сверкающих и отражающих свет элементов. Можно повесить центральную потолочную люстру со стеклянными подвесками и поставить обычный недорогой торшер. Люстры с цветочными абажурами хорошо будут сочетаться с современными встроенными светильниками.