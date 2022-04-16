Вентилятор, микроволновка и другие. Старые электроприборы вызывают в квартирах пожары

В Тарту сигнал пожарной тревоги, переданный датчиком дыма и угарного газа Nublu, поступил из одной квартиры — на сигнал отреагировали патрульный экипаж G4S и Спасательный департамент. К моменту прибытия спасателей в квартире горели стена и пол на кухне. Для того чтобы окончательно потушить пожар, пришлось вскрыть часть пола моторной пилой. По предварительным данным руководителя спасательных работ, причиной возгорания могла стать неисправность вентилятора, и от самых страшных последствий квартиру спасло то, что датчик дыма и угарного газа своевременно передал сигнал тревоги.

“На прошлой неделе в Тарту произошел еще один случай: патрульный экипаж, отреагировавший на сигнал пожарной тревоги, сообщил, что на третьем этаже офисного здания в кухне задымилась микроволновая печь. Так что различные бытовые приборы по-прежнему вызывают много опасных ситуаций. Рекомендуем заменить старые электроприборы или отдать их на проверку специалисту”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Также на прошлой неделе сигнал пожарной тревоги поступил из одного частного дома, находящегося в Тартумаа. Центр управления G4S выслал патрульный экипаж проверить ситуацию и информировал Спасательный департамент. Ведомство отправило на место происшествия спасателей. Патруль обнаружил, что из котельной и гаража идет дым. Вскоре прибыли спасатели — они проникли в задымленное помещение. По предварительной информации, причиной дыма стал отопительный котел. В помещении никого не было, очага возгорания не возникло.