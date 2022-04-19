Необычное изобретение: стол с очистителем воздуха от IKEA получил престижную награду в области дизайна Red Dot

Аллергия на пыльцу влияет на жизнь многих людей. Это проблема, которая в сезон пыльцы может не отступить даже в помещении. Мелкая пыль легко попадает куда угодно, например, через открытое окно или прилипает к волосам и одежде. Тем не менее, можно уменьшить воздействие пыльцы, используя дома очиститель воздуха.

“Очиститель воздуха — хороший выбор, если вы хотите улучшить качество воздуха в помещении. Очистители воздуха IKEA STARKVIND и FÖRNUFTIG отфильтровывают 99,5% мельчайших частиц воздуха, даже таких как пыльца от цветения,“- говорит представитель IKEA Хенрик Теландер.

Стол со встроенной вытяжкой получил награду за дизайн

Очистители воздуха IKEA не только эффективно улавливают пыльцу и другие мелкие частицы, но также энергоэффективны и малошумны. Их легко перемещать и они прекрасно вписываются в домашний интерьер.

В этом году стол для очистки воздуха IKEA STARKVIND также получил одну из самых престижных наград в области дизайна в категории “Дизайн продукта” Red Dot Award. Red Dot Awards — один из самых престижных дизайнерских конкурсов в мире, представляющий выдающийся дизайн, признанный во всем мире. В конкурсе продуктового дизайна 2022 года приняли участие дизайнеры, конструкторские бюро и производители из примерно 60 стран. Следуя девизу “В поисках хорошего дизайна и инноваций”, каждого участника конкурса оценивали 48 членов международного жюри.

Умное и красивое решение для дома

Удостоенный наград стол STARKVIND — это больше, чем просто очиститель воздуха — это красивое дополнение к вашему дому. Сочетая технологии и товары для дома, в результате получается компактное решение для дома, которое вписывается в интерьер. Очиститель воздуха STARKVIND был разработан дизайнером IKEA Дэвидом Валем и менеджером по продукции Хенриком Теландером вместе с командой инженеров и поставщиков.