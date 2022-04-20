ФОТО | Как накрыть стол на Пасху и сделать украшения своими руками? Советы от дизайнера интерьера

Если вы хотите использовать традиционные пасхальные украшения для стола, то можете сделать их сами, например, из салфеток. Свяжите салфетки так, чтобы они образовали ушки зайчика. Также можно использовать посуду в форме яйца. “Украшая пасхальный стол, не нужно бояться использовать посуду другой формы. Не всегда нужно использовать один набор посуды для создания праздничной и вдохновляющей обстановки — сочетание разных может создать эксклюзивный образ,”- объясняет Кастро.

“Чтобы создать романтический весенний стол, начните с трех сочетающихся цветов, таких как розовый, белый и зеленый. Эти цвета создают плавный и гармоничный образ. Посуда, скатерти и салфетки могут быть одного цвета. Если посуда и скатерть светлые, оживите общий вид пастельными аксессуарами, такими как фонари или салфетки. Также можно поставить на стол живые цветы подходящего оттенка,”- говорит дизайнер.

Весенняя цветовая гамма включает светлые и свежие пастельные тона, напоминающие о свежем весеннем воздухе и плывущих облаках. Это также может стать источником вдохновения для пасхального стола, особенно подходящего для современного, светлого дома с пастельными тонами светлого дерева.

Когда дело доходит до украшений, подумайте в первую очередь о том, какое чувство и настроение вы хотите создать — романтическое в пастельных весенних тонах, смелое и эклектичное или более вдохновленное природой? Затем подумайте, будет ли одно шикарное украшение посреди стола или вы будете использовать несколько украшений поменьше. А может, вы вообще не хотите добавлять пасхальные украшения?

Затем подумайте о раскладке еды — будете ли вы подавать еду с обеденного стола или использовать отдельный стол для сервировки. Модно оставлять весь обеденный стол украшенным и ставить еду либо на кухонный островок, либо на сервировочную тележку.

“Для создания настроения сервируйте стол более празднично, чем для обычного завтрака или обеда. Добавьте украшений, достаньте тарелки, которыми вы не пользуетесь часто, или комбинируйте разные наборы посуды. Только потом смотрите, нужно ли что-то покупать,“- говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA .

2. Изысканная эклектика

Тем, кто ищет необычный дизайн стола, дизайнер интерьера рекомендует попробовать новые формы и цвета. Этот стиль хорошо подходит для домов с большим количеством ярких и контрастных цветов и представляет собой эклектичный стиль.

“Создайте резкий цветовой контраст, чтобы создать привлекательный дизайн стола. Например, выберите узорчатую скатерть и пусть она будет в центре внимания. Затем добавьте специи в металлическую посуду и другие украшения. Важно придерживаться одной доминирующей формы — если скатерть круглая, сочетайте ее с круглой посудой. Однако имейте в виду, что если вы выбираете яркие цвета и характерные узоры, остальные украшения должны быть довольно скромными. В противном случае праздничный стол может превратиться в хаос,”- отметил дизайнер.

3. Вдохновение природой

Для тех, кто предпочитает естественный вид, сама природа может стать источником вдохновения. Играйте со старой посудой, натуральными материалами и живыми растениями.

“Наиболее важные элементы здесь взяты из природы, то есть ветки, цветы, мох, травы и т. д. Для этого стиля хорошо подходят льняные или хлопчатобумажные скатерти, салфетки или салфетки,”- сказал Кастро.

По мнению дизайнера интерьеров, к такому столу подойдет декоративная посуда. Например, винтажные или тарелки ручной работы. Они также сами по себе служат украшением, поэтому нет необходимости добавлять много других деталей. Некоторых зеленых акцентов более чем достаточно.

“В центре такого стола может быть практичный предмет, например, деревянный поднос. Натуральное дерево добавляет тепла и является отличным местом, для зелени и пасхальных яиц,” — советует дизайнер.

4. Вспышка творчества

Пасха — это прежде всего праздник пробуждения природы и воссоединения семьи. Так что вам не нужно беспокоиться, если вы не можете купить новую посуду или украшения. Существующие предметы также можно использовать для создания очень оригинального украшения стола.

“Сочетание существующих или сделанных вручную вещей с недавно купленными предметами создает уникальный вид. Если гостям дают тарелки, то используйте разные — так стол выглядит игриво. Используйте салфетки и украшения в соответствии с различными требованиями, чтобы поддерживать постоянную линию. Вместо того, чтобы покупать новые салфетки, вы также можете самостоятельно сшить салфетки из старых штор или скатертей. А если у вас нет инструментов для шитья, вы можете вырезать куски ткани такой же квадратной формы. Вместо шикарных колец для салфеток можно использовать джутовый шнур,”- делится дизайнер оригинальными идеями.

Он добавил, что вместо скатерти можно использовать небольшие коврики, а вместо сервировочного подноса — деревянный ящик.