Kакую систему отопления выбрать, чтобы не переплачивать по счетам за электричество?

В ближайшее время не ожидается существенного снижения цен на электроэнергию, что заставляет владельцев жилья искать возможности, чтобы до следующей зимы заменить энергозатратные системы отопления на более экономичные. По словам руководителя отдела управления продуктами группы Inbank Неле Роосталу, люди осознают в более долгой перспективе выгоду в цене, но замена энергозатратной системы отполения зачастую упирается в отсутствие начального капитала.

“В домашнем хозяйстве солнечные панели — лучший и простейший способ начать производить самому на 100% чистую энергию, и таким образом экономить на расходах на электричество. Экономия получается за счёт платы за электричество, сетевой платы, а также государственных налогов, а всё остающееся не использованным электричество можно продать обратно в сеть”, — рассказала руководитель рынка Эстонии в Eesti Energia Даяна Тийтсаар. Она добавила, что цены на электроэнергию коррелируют с экологичностью, то есть зелёная энергия в итоге дешевле для конечного потребителя.

По данным Kredex, для установки солнечных панелей на небольшие жилые дома вместе с утеплением крыши или крышного фасада предлагается также государственная субсидия, в размере 30–50% от всей стоимости реновации. Эта субсидия предназначена для домов, которые построены до 2000 года.

В дополнение к солнечным панелям более низкую цену за отопление обеспечивает, например, геотермальный тепловой насос, который в четыре раза эффективнее по сравнению с электрическим отоплением. “Поскольку геотермальный тепловой насос использует для отопления запасённую в недрах земли энергию, он очень экологичен. Также геотермальное отопление нагревает бытовую воду экономичнее, чем электрический бойлер, и срок использования геотермальной системы может составлять до 25 лет”, — рассказала Тийтсаар. В то же время, следует учитывать, что для установки геотермального коллектора вокруг дома должен быть участок земли примерно 600 м², и его установка предполагает проведение масштабных строительных работ.