Большое в маленьком: верные решения для отделки маленькой квартиры
Вопрос, есть ли особые материалы для отделки маленьких квартир, на первый взгляд, кажется наивным — казалось бы, они одинаковы для всех помещений. На самом деле, специальные материалы существуют, просто для оформления больших площадей они рядовые, а для компактных — особые. Думаете, как визуально расширить комнату? Рассказывает Houzz.ru.
Белая краска
Наверняка вы знаете о том, что белый цвет — то, что нужно, чтобы визуально расширить пространство маленькой комнаты. Белый делает помещение светлее, оно воспринимается более воздушным и просторным.
Кроме того, вы сможете выкрасить в этот цвет не только стены и потолок, но и пол. Стирая границы между вертикальными и горизонтальными поверхностями, мы обеспечиваем “коробочке” безграничный простор.
Однотонный пол
Не стоит использовать несколько разных напольных покрытий в маленькой квартире или студии. Лучше выбрать одно для всего жилища: однородная структура пола визуально объединит все помещения, за счет чего квартира будет выглядеть просторнее. Желательно, чтобы между смежными помещениями не было стыков и порогов.
Как визуально расширить пространство в маленькой комнате при помощи напольного покрытия? Идеальный вариант — наливной пол: одинаковый, без швов и полос, монолитный, он поможет помещению выглядеть больше, не дробя пространства. Это правило работает для любых покрытий, но у наливного пола есть особое преимущество — его гладкая поверхность отражает свет, добавляя глубины и объема помещению.
Паркетная доска
Любой материал, имеющий линейный вид (полосы) — будь то ламинат, доски, рейки, линолеум и т.д. — можно использовать на пользу маленькой узкой комнате. Помещение будет зрительно увеличиваться в том направлении, куда будут уложены эти материалы. Так что паркетная доска в небольшой квартире выгоднее обычного паркета “елочкой” или линолеума в горошек. Только не перепутайте направление: с помощью полос можно как расширить пространство, так и сделать еще более узкую комнату.
Глянцевая плитка
Глянцевая керамическая плитка — еще один материал, подходящий для маленьких квартир. Отражения и блики работают на объем помещения, а широкий ассортимент плитки позволит выбрать вариант под дизайн интерьера.
Здесь вполне допустим белый пол, ведь мыть плитку не то же самое, что оттирать паркет. Однако можно найти более интересные варианты с объемным рисунком, как на фото.
Глянцевый потолок
Подвесной глянцевый потолок сделает помещение выше, особенно если его хорошо подсветить. Это вариант не столько для маленьких квартир, сколько для квартир с низким потолком (хотя чаще всего используется в ванных комнатах). Впрочем, блики и отражения будут содействовать простору в любом помещении.
Блестящие обои
Глянцевые, металлизированные обои также отражают свет и визуально увеличивают помещения. Это могут быть виниловые полотна или обычные, с блестящими вкраплениями. Если вы не любите обои, покрасьте стены глянцевой краской.
Обои под покраску
Не любите блестящее? Тогда оклейте квартиру обоями под покраску. Здесь правило то же, что и с полом: одна маленькая квартира — одна фактура, один цвет (предпочтительно — более светлых оттенков).
Совет: Не зонируйте малые пространства цветом — не выделяйте отдельным оттенком перетекающие друг в друга кухню, коридор и т.д. Таким образом вы уменьшите дробность пространства и визуально увеличите объем квартиры. Наоборот, лучше объединить разные функциональные части в одно целое.
Рельефные обои
Светлые рельефные обои — это и декор, и объем. Здесь на расширение пространства играет не только цвет, но и рельефная фактура.
Яркие обои
Кто сказал, что яркие краски и крупные принты не для маленьких квартир? Если душа просит праздника, оклейте понравившимися обоями стену, но только одну. Это должна быть стена, которая хорошо просматривается (например, напротив входа в комнату).
Рельефные панели или плитка
Декоративные стеновые панели — альтернатива фактурным обоям. Это настоящее 3D: глубина рельефа создает потрясающий объем, а направление линий дает возможность корректировать габариты комнаты. Но не забывайте, что этот эффект достигается при хорошем разноплановом освещении.
Стекло
Конечно, в небольших помещениях лучше вообще обойтись без лишних перегородок, но иногда они просто необходимы. Стеклянные створки помогут визуально объединить помещения, сделать пространство светлее и воздушнее.
Если вы боитесь использовать обычное стекло из соображений безопасности (к примеру, в доме маленькие дети), купите закаленное, триплекс. Для создания приватности в спальне или санузле используйте сатинированное (матовое) или фактурное стекло.
Зеркала
Зеркала — самый очевидный и растиражированный способ спасения маленьких квартир. Наверняка вы многократно читали об их чудесной способности зрительно увеличивать объем помещения, корректировать его неправильную форму, поднимать потолок и пр.
Интересный прием — размещать отражения там, где о них даже подумать не могли: в углах, узких простенках и возле дверей. Зеркала на откосах окон увеличат поток света в помещение, а размещенные на стыке с потолком сделают помещение визуально выше.
Да, смотреться в него не удобно, но оно не для вас, а для вашей комнаты. Такое зеркало, не занимая дополнительного пространства, добавит комнате воздуха и объема.
Встроенный платяной шкаф
Главная проблема маленьких квартир — в их тотальной захламленности. Она, в свою очередь, происходит от недостаточной вместимости шкафов и прочих мест хранения.
Большие встроенные шкафы от пола до потолка — самые вместительные. И при этом, слившись со стеной, они не давят своей массой на пространство в комнате. Дверцы лучше сделать в тон стен, тогда вы сможете благополучно забыть о шкафе, пока вам не понадобятся чистые носки.
Большой стеллаж в гостиной тоже можно сделать встроенным, от пола до потолка. Самое удачное размещение — в нише или небольшом простенке.
В отличие от платяных шкафов, стеллажи можно выполнить в тон стене, так и заказывать с контрастной задней стенкой — это добавляет в интерьер определенной игры.
Раздвижные двери
Раздвижные двери — уже не просто материал, а целая конструкция, при помощи которой можно эффективно использовать пространство и сделать жизнь в маленькой квартире комфортнее. Такие двери не требуют дополнительного места в проходе и в открытом виде сливаются со стеной. Существуют разные конструкции раздвижных дверей, но самая эргономичная дверь — та, что уезжает прямо в стену. Для такой двери не нужно резервировать место вдоль стены. Правда сама по себе такая конструкция дороже простых вариантов. Кроме того, она требует капитальной реконструкции стены, так что, если вы затеяли чисто косметический ремонт, выбирайте обычную сдвижную дверь на рельсе. Или вовсе — амбарную.
Подвесная мебель
Маленькой квартире нужна специальная мебель. Само собой, она тоже должна быть не великих размеров, но важно не только это: чтобы жилище не выглядело тесным, лучше выбирать подвесные конструкции.
Фокус в том, что наш глаз принимает площадь пола за площадь всей квартиры, поэтому висящая мебель зрительно почти не уменьшает помещение. Стеллажи и тумбы можно прикрутить к стене или заменить подвесными полками.
Мебель на тонких ножках
А как быть с диванами и креслами? Их к стене не прикрутишь. Выбирайте модели на тонких ножках. Такая мебель выглядит легче, воздушнее и, опять же, предъявляет нашему взору открытый пол.
Прозрачная мебель
Стеклянные столики и стулья из прозрачного пластика практически невидимы в пространстве. А чего не видно, того как будто бы и нет.
Трансформируемая мебель
Складная мебель специально создана для экономии пространства. Стулья штабелируются или вешаются на стену, диван превращается в кровать, а кровать — в шкаф. Шкаф, в свою очередь, оказывается рабочим кабинетом с письменным столом, который при необходимости становится обеденным.
Мультифункциональная мебель позволит вам уместить все вещи, не отказывая себе в комфорте.
Глянцевые мебельные фасады
Глянцевые поверхности отражают свет, добавляют бликов и делают пространство в комнате просторнее. Глянцевое покрытие на дверцах шкафов будет выгодно смотреться не только в спальне, но и, к примеру, на кухне. Особенно, если шкафы выстроить сплошной стеной.
Подсветка
Свет — еще один спаситель компактных пространств. Встраиваемые светильники направленного света и светодиодные ленты могут существенно преобразить квартиру. Однако не стоит бессистемно усеивать точечными светильниками подвесной потолок — лучше выделить определенные зоны, так вы добавите им глубины и объема. Светильники можно встроить и в мебель — массивный шкаф сразу же станет стройнее.
Настенный свет
Настенные бра — вот, что гарантированно добавит комнате объема. Вы вовсе не обязаны ограничивать себя одним-двумя светильниками. Рассеянный свет, проливающийся вдоль стены, сделает комнату просторнее и поможет расставить акценты.
Напольный свет
Можно и вовсе отказаться от потолочного освещения в квартире. Вы не только сэкономите пространство, которое занимала люстра (да-да, это только казалось, что она не занимает места, паря под потолком. Снимите люстру — и увидите, как преобразится комната), но и добавите помещению объема за счет светильников на разных уровнях.
Напольные, настенные лампы, торшеры: чем больше сценариев освещения — тем лучше. И дело тут не только в выборе света “под ситуацию”. Пространство, в котором теплый свет сочится изо всех углов, выглядит живее, уютнее и объемнее, чем то, которое залито холодным верхним светом.