Большое в маленьком: верные решения для отделки маленькой квартиры

Здесь вполне допустим белый пол, ведь мыть плитку не то же самое, что оттирать паркет. Однако можно найти более интересные варианты с объемным рисунком, как на фото.

Глянцевая керамическая плитка — еще один материал, подходящий для маленьких квартир. Отражения и блики работают на объем помещения, а широкий ассортимент плитки позволит выбрать вариант под дизайн интерьера.

Любой материал, имеющий линейный вид (полосы) — будь то ламинат, доски, рейки, линолеум и т.д. — можно использовать на пользу маленькой узкой комнате. Помещение будет зрительно увеличиваться в том направлении, куда будут уложены эти материалы. Так что паркетная доска в небольшой квартире выгоднее обычного паркета “елочкой” или линолеума в горошек. Только не перепутайте направление: с помощью полос можно как расширить пространство, так и сделать еще более узкую комнату.

Как визуально расширить пространство в маленькой комнате при помощи напольного покрытия? Идеальный вариант — наливной пол: одинаковый, без швов и полос, монолитный, он поможет помещению выглядеть больше, не дробя пространства. Это правило работает для любых покрытий, но у наливного пола есть особое преимущество — его гладкая поверхность отражает свет, добавляя глубины и объема помещению.

Не стоит использовать несколько разных напольных покрытий в маленькой квартире или студии. Лучше выбрать одно для всего жилища: однородная структура пола визуально объединит все помещения, за счет чего квартира будет выглядеть просторнее. Желательно, чтобы между смежными помещениями не было стыков и порогов.

Кроме того, вы сможете выкрасить в этот цвет не только стены и потолок, но и пол. Стирая границы между вертикальными и горизонтальными поверхностями, мы обеспечиваем “коробочке” безграничный простор.

Наверняка вы знаете о том, что белый цвет — то, что нужно, чтобы визуально расширить пространство маленькой комнаты. Белый делает помещение светлее, оно воспринимается более воздушным и просторным.

Если вы боитесь использовать обычное стекло из соображений безопасности (к примеру, в доме маленькие дети), купите закаленное, триплекс. Для создания приватности в спальне или санузле используйте сатинированное (матовое) или фактурное стекло.

Конечно, в небольших помещениях лучше вообще обойтись без лишних перегородок, но иногда они просто необходимы. Стеклянные створки помогут визуально объединить помещения, сделать пространство светлее и воздушнее.

Декоративные стеновые панели — альтернатива фактурным обоям. Это настоящее 3D: глубина рельефа создает потрясающий объем, а направление линий дает возможность корректировать габариты комнаты. Но не забывайте, что этот эффект достигается при хорошем разноплановом освещении.

Кто сказал, что яркие краски и крупные принты не для маленьких квартир? Если душа просит праздника, оклейте понравившимися обоями стену, но только одну. Это должна быть стена, которая хорошо просматривается (например, напротив входа в комнату).

Светлые рельефные обои — это и декор, и объем. Здесь на расширение пространства играет не только цвет, но и рельефная фактура.

Совет: Не зонируйте малые пространства цветом — не выделяйте отдельным оттенком перетекающие друг в друга кухню, коридор и т.д. Таким образом вы уменьшите дробность пространства и визуально увеличите объем квартиры. Наоборот, лучше объединить разные функциональные части в одно целое.

Не любите блестящее? Тогда оклейте квартиру обоями под покраску. Здесь правило то же, что и с полом: одна маленькая квартира — одна фактура, один цвет (предпочтительно — более светлых оттенков).

Глянцевые, металлизированные обои также отражают свет и визуально увеличивают помещения. Это могут быть виниловые полотна или обычные, с блестящими вкраплениями. Если вы не любите обои, покрасьте стены глянцевой краской.

Подвесной глянцевый потолок сделает помещение выше, особенно если его хорошо подсветить. Это вариант не столько для маленьких квартир, сколько для квартир с низким потолком (хотя чаще всего используется в ванных комнатах). Впрочем, блики и отражения будут содействовать простору в любом помещении.

Зеркала

Зеркала — самый очевидный и растиражированный способ спасения маленьких квартир. Наверняка вы многократно читали об их чудесной способности зрительно увеличивать объем помещения, корректировать его неправильную форму, поднимать потолок и пр.

Интересный прием — размещать отражения там, где о них даже подумать не могли: в углах, узких простенках и возле дверей. Зеркала на откосах окон увеличат поток света в помещение, а размещенные на стыке с потолком сделают помещение визуально выше.

Да, смотреться в него не удобно, но оно не для вас, а для вашей комнаты. Такое зеркало, не занимая дополнительного пространства, добавит комнате воздуха и объема.

Встроенный платяной шкаф

Главная проблема маленьких квартир — в их тотальной захламленности. Она, в свою очередь, происходит от недостаточной вместимости шкафов и прочих мест хранения.

Большие встроенные шкафы от пола до потолка — самые вместительные. И при этом, слившись со стеной, они не давят своей массой на пространство в комнате. Дверцы лучше сделать в тон стен, тогда вы сможете благополучно забыть о шкафе, пока вам не понадобятся чистые носки.

Большой стеллаж в гостиной тоже можно сделать встроенным, от пола до потолка. Самое удачное размещение — в нише или небольшом простенке.

В отличие от платяных шкафов, стеллажи можно выполнить в тон стене, так и заказывать с контрастной задней стенкой — это добавляет в интерьер определенной игры.

Раздвижные двери