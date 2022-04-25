9 вещей, которые нужно срочно выкинуть из дома
Энергетика дома напрямую зависит от его наполнения, поэтому жить в плену ненужных вещей опасно. Создать благоприятную атмосферу в своем жилище и прогнать бедность получится, если выбросить все то, что захламляет пространство, пишет dailyhoro.ru.
Каждый из нас рано или поздно осознает, что в его жилище слишком много вещей. Они создают визуальный шум, захламляют пространство и накапливают негативную энергетику. Планируя уборку, стоит обратить внимание на 9 вещей, которым точно не должно быть места в доме. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют без жалости расставаться с хламом, чтобы дом стал местом силы, а не пространством, лишающим энергии.
1. Старое постельное белье. Безусловно, есть комплекты, с которыми жаль расставаться, однако сделать это необходимо. Неопрятного вида простыни, выцветшие наволочки или рваные пододеяльники не украсят дома. Такие вещи можно использовать повторно в качестве тряпочек, но спать на таком белье специалисты в области биоэнергетики не рекомендуют из-за вероятности обострения конфликтов в семье.
2. Посуда. В современном мире не составит труда найти красивые тарелки и даже целые сервизы, в которых еда будет выглядеть привлекательно. Отсутствие дефицита играет нам на руку, ведь больше не нужно забивать ящики посудой или хранить ее в серванте. Если посуда окажется лишней, ее лучше подарить или отдать, а вот битые чашки, тарелки со сколами и трещинами лучше всего выбрасывать незамедлительно.
3. Пустые емкости. Нередко мы оставляем огромное количество баночек, контейнеров или коробочек, мечтая использовать их в будущем. Если их стало слишком много, то настала пора избавляться от этих предметов. Много пустых емкостей не только захламляют жилье, но и привлекают бедность.
4. Бумага. Если в доме нет камина или печки, то хранить горы макулатуры не целесообразно. Накопившиеся исписанные листы, старые газеты и журналы можно со спокойной душой отправить на переработку. Оставлять в доме такие вещи — к проблемам на работе и ссорам между членами семьи.
5. Сувениры. Нередко нам дарят сувенирную продукцию, выбросить которую не поднимается рука, а места для ее хранения уже недостаточно. Вещи, которые разонравились или занимают слишком много места и времени для уборки, стоит убрать из дома. Их можно выставить в подъезд или отдать, разместив фотографии в социальных сетях.
6. Одежда. В гардеробе нередко хранятся запасы одежды, которая не используется. Если вещь пролежала несколько сезонов невостребованная, то вряд ли она пригодится в будущем. Рваная, поломанная, не подходящая по размеру одежда и обувь должны покинуть дом. Благодаря расхламлению получится не только увеличить места для хранения новых вещей, но и избавиться от неприятностей, которые притягивают ненужные вещи.
7. Воспоминания. Любые вещи, вызывающие неприятные воспоминания, грусть или хандру, должны быть немедленно выброшены из дома. Негативные эмоции не помогут жить счастливо, а значит, вещи можно спокойно утилизировать. Это могут быть подарки из прошлых отношений (открытки, игрушки), а также презенты от людей, с которыми больше нет контакта.
8. Цветы. Давно известно, что растения украшают интерьер и помогают поддерживать микроклимат в доме. Однако не каждый цветок будет привлекать счастье. Есть растения, способные притянуть бедность, одиночество и проблемы. Их лучше вынести в общий коридор или отдать в организацию, где растения будут к месту и не навредят.
9. Продукты. Кухня — это сердце дома, где важен порядок и положительная энергетика. На кухне нужно регулярно убираться и проверять запасы. Продукты с истекшим сроком годности нужно обязательно убирать, а также проанализировать покупки и отказаться от покупок тех продуктов, которые чаще всего лежат невостребованными.
Вещи, которые нас окружают, должны приносить пользу, быть приятными глазу и вызывать позитивные эмоции. Важно помнить, что дом — это не место для хранения хлама, который препятствует привлечению счастья, отнимает время и энергию во время уборки и несет лишь негатив.