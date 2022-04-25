9 вещей, которые нужно срочно выкинуть из дома

Каждый из нас рано или поздно осознает, что в его жилище слишком много вещей. Они создают визуальный шум, захламляют пространство и накапливают негативную энергетику. Планируя уборку, стоит обратить внимание на 9 вещей, которым точно не должно быть места в доме. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют без жалости расставаться с хламом, чтобы дом стал местом силы, а не пространством, лишающим энергии.

1. Старое постельное белье. Безусловно, есть комплекты, с которыми жаль расставаться, однако сделать это необходимо. Неопрятного вида простыни, выцветшие наволочки или рваные пододеяльники не украсят дома. Такие вещи можно использовать повторно в качестве тряпочек, но спать на таком белье специалисты в области биоэнергетики не рекомендуют из-за вероятности обострения конфликтов в семье.

2. Посуда. В современном мире не составит труда найти красивые тарелки и даже целые сервизы, в которых еда будет выглядеть привлекательно. Отсутствие дефицита играет нам на руку, ведь больше не нужно забивать ящики посудой или хранить ее в серванте. Если посуда окажется лишней, ее лучше подарить или отдать, а вот битые чашки, тарелки со сколами и трещинами лучше всего выбрасывать незамедлительно.

3. Пустые емкости. Нередко мы оставляем огромное количество баночек, контейнеров или коробочек, мечтая использовать их в будущем. Если их стало слишком много, то настала пора избавляться от этих предметов. Много пустых емкостей не только захламляют жилье, но и привлекают бедность.

4. Бумага. Если в доме нет камина или печки, то хранить горы макулатуры не целесообразно. Накопившиеся исписанные листы, старые газеты и журналы можно со спокойной душой отправить на переработку. Оставлять в доме такие вещи — к проблемам на работе и ссорам между членами семьи.