Летняя жизнь на балконе

Небольшая веранда для отдыха

Главное качество мебели для любого компактного пространства — ее визуальная легкость. Кроме того, придется вспомнить о «приеме скульптора» (умении отсекать лишнее). Подумайте о самом главном назначении маленькой веранды и выберите лишь ту мебель и аксессуары, которые действительно необходимы. В зависимости от реальных размеров веранды, это может быть удобная скамейка, мини-столик с парой кресел или компактный диванчик.

Наслаждайтесь трапезой на свежем воздухе!

Тщательно обдумайте, чем вы чаще всего захотите заниматься на балконе! Если это будет место, где можно принимать пищу, выберите стол повыше и подходящие для него стулья. Стол рекомендуется выбирать с тонкими ножками, чтобы было место под ним, куда можно что-то положить. Сэкономить место помогут также складные стулья, которые удобно взять и поставить в любое нужное время.

Оборудуйте для отдыха в одиночестве или с друзьями!

Если вы планируете сделать балкон оазисом спокойствия, где можно посидеть и отдохнуть, то подберите для этого мягкую мебель – кресло для отдыха или шезлонг. Еще более удобным его сделает подходящая подушка для сиденья. В свою очередь, если на балконе предусмотрен активный поток гостей, подумайте о двухместной скамье – ее также сможете использовать как стол.

Превратите балкон в маленький сад!

Также хорошо ваш балкон может быть предусмотрен для создания зеленого оазиса с разнообразной коллекцией растений. Чтобы можно было пройти сквозь него или даже посидеть в нем, цветочные горшки приподнимите над уровнем пола, прикрепив их к краю балкона, подвесив к потолку или поставив на полочки! Сами цветочные горшки выбирайте разных цветов и различного дизайна, которые можно подобрать для каждого растения индивидуально – так вы создадите более красочную окружающую среду! Цветочными горшками могут служить также плетеные корзины, которые используют в помещениях для хранения вещей.

Придайте уют с помощью декора!