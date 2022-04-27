Дизайн и интерьер
27.04.2022, 12:15

ФОТО | В Эстонии появилась новая услуга — цифровые обои

 
Baubauwall tapeedid
Baubauwall tapeedid
Foto: Baubauwall
В начале весны в Эстонии была запущена услуга Baubauwall — инновационный сервис для выбора и покупки обоев. Это первое полностью цифровое решение, где клиенты могут выбрать из сотен различных дизайнов обоев и, не выходя из дома, заказать те, которые им нужны, по своему размеру стены.

Все что вам нужно сделать — это измерить вашу стену, ввести размеры на сайте Baubauwall, и именно такое количество обоев будет напечатано. Так не образуется излишков или чрезмерного мусора.

Все дизайны уникальны, они созданы как под руководством собственного дизайнера компании Трийну Силла, так и в сотрудничестве с другими художниками из Эстонии и других стран Европы. Следуя последним тенденциям в дизайне интерьера и обоев, коллекция обновляется каждую неделю.

Вы можете выбирать между обоями с повторяющимися узорами и обоями с рисунками, а также загрузить собственную фотографию или рисунок для печати в нужном вам размере. Все обои печатаются на флизелиновом обойном материале экологически чистыми сертифицированными красками. Самое приятное — они печатаются прямо здесь, в Таллинне, и доставляются по Эстонии в течение недели!

Уникальность необычной обойной компании подтверждает и победа Boubouwoll в программе “Мастер-класс по дизайну — 2021”. “Мастер-класс по дизайну”, открытый EAS, — это уникальная программа для предприятий, которая уже доказала свою эффективность в повышении способности команд разрабатывать новые услуги и продукты.

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