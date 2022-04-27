ФОТО | В Эстонии появилась новая услуга — цифровые обои

Все что вам нужно сделать — это измерить вашу стену, ввести размеры на сайте Baubauwall, и именно такое количество обоев будет напечатано. Так не образуется излишков или чрезмерного мусора.

Все дизайны уникальны, они созданы как под руководством собственного дизайнера компании Трийну Силла, так и в сотрудничестве с другими художниками из Эстонии и других стран Европы. Следуя последним тенденциям в дизайне интерьера и обоев, коллекция обновляется каждую неделю.

Вы можете выбирать между обоями с повторяющимися узорами и обоями с рисунками, а также загрузить собственную фотографию или рисунок для печати в нужном вам размере. Все обои печатаются на флизелиновом обойном материале экологически чистыми сертифицированными красками. Самое приятное — они печатаются прямо здесь, в Таллинне, и доставляются по Эстонии в течение недели!

Уникальность необычной обойной компании подтверждает и победа Boubouwoll в программе “Мастер-класс по дизайну — 2021”. “Мастер-класс по дизайну”, открытый EAS, — это уникальная программа для предприятий, которая уже доказала свою эффективность в повышении способности команд разрабатывать новые услуги и продукты.