Тренды по обустройству террасы: богемная зелень и смелые сочетания

Стиль BOHO

Внешне богемный подход, некоторое время назад ставший очень популярным при оформлении интерьера, теперь добрался и до террас. На первый взгляд кажется, что мебель, растения, текстиль и детали интерьера сошлись вместе совершенно случайно, хотя на самом деле для достижения целостного впечатления была проделана серьезная работа. Создать богемное, но в то же время практичное и уютное решение обычно гораздо сложнее, чем может показаться по началу.

Смелые сочетания

Последние тренды благоприятствуют смелым экспериментам и сочетанию предметов разных эпох, континентов и стилей. Сегодня на террасах в моде эклектика и экзотика, однако к интерьеру все-таки нужно подходить с определенной осторожностью, чтобы не перейти за грань хорошего вкуса и не пойти на уступки в комфорте. Тем не менее, можно смело сочетать как купленное в магазине, так и собственные изделия ручного изготовления, а также комбинировать традиционный скандинавский минимализм с яркими красками.

“Настоящая” мебель

Модная мебель для террасы имитирует мебель помещений. Такие предметы мебели отличаются друг от друга прежде всего материалами, ведь уличная мебель должна быть устойчивой к погодным воздействиям. Все чаще можно увидеть садовую мебель, материал которой легко можно принять за натуральное дерево или ротанг, но которая на самом деле сделана из пластика или металла.

Привлекательные элементы интерьера

Даже если мебель для террасы по своей природе проста и оформлена с использованием классических текстилей, террасе все равно можно придать живость и колоритность с помощью интересных элементов дизайна интерьера. Для этого может хватить одного или двух привлекающих внимание предметов, например, экзотической вазы, яркого цветочного пьедестала, модной лампы или интересного подсвечника.

Обилие зелени