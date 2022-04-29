10 мелочей, которые портят любой интерьер. Эти вещи стоит убрать немедленно!

Некачественные материалы в отделке

Например, дешевую краску на стене видно сразу: она плохо ложится и быстро слезает, из-за чего интерьер смотрится неаккуратным. Лучше потратить больше, но выбрать качественные и безопасные материалы, которые прослужат долго.

Слишком большая или маленькая мебель

Если мебель несоразмерна помещению, интерьер кажется захламленным или, наоборот, незавершенным. Прежде чем заполнить пространство предметами, нужно его измерить.

Дизайнеры рекомендуют по возможности оставлять примерно метр свободного пространства между предметами мебели. Можно отметить на полу их расположение, чтобы понять, хватит ли вам места.

Обивка из дешевой ткани

Мягкая мебель с тканями из смеси натуральных и синтетических волокон — хлопка и полиэстера — стоит недорого. Но, несмотря на то, что это не совсем синтетика, ткань все равно скатывается и выглядит неопрятно.

Проблему можно решить с помощью специальной машинки с бритвой, которая срезает скатавшиеся ворсинки. Но лучше изначально выбирать натуральные ткани: лен, хлопок, шерсть или джут.

Дешевая фурнитура

Даже самая недорогая мебель может смотреться благородно — достаточно просто заменить фурнитуру. То же самое относится к дверным ручкам и крючкам для полотенец. Не используйте пластиковые крючки и другие аксессуары — с ними интерьер сразу выглядит дешевле, чем он есть.

Маленькие ковры

Часто ковер несоразмерен пространству. Дизайнеры советуют выбирать ковер так, чтобы он занимал всю придиванную зону. Диван должен полностью находиться на ковре или стоять на нем передними ножками.

Пластиковый плинтус

Небольшие пластиковые плинтусы, скошенные под 45 градусов, перечеркнут даже шикарный ремонт. Выбирайте полиуретановые, из МДФ, деревянные или металлические плоские высокие плинтусы: они добавят графичности. А еще полиуретановые плинтусы можно покрасить в цвет стен — так вы визуально увеличите высоту потолков.

Вертикальные жалюзи