Десять мелочей, которые портят любой интерьер. Эти вещи стоит убрать немедленно!
Какие вещи могут испортить интерьер? INMYROOM делится советами западных дизайнеров.
Некачественные материалы в отделке
Например, дешевую краску на стене видно сразу: она плохо ложится и быстро слезает, из-за чего интерьер смотрится неаккуратным. Лучше потратить больше, но выбрать качественные и безопасные материалы, которые прослужат долго.
Слишком большая или маленькая мебель
Если мебель несоразмерна помещению, интерьер кажется захламленным или, наоборот, незавершенным. Прежде чем заполнить пространство предметами, нужно его измерить.
Дизайнеры рекомендуют по возможности оставлять примерно метр свободного пространства между предметами мебели. Можно отметить на полу их расположение, чтобы понять, хватит ли вам места.
Обивка из дешевой ткани
Мягкая мебель с тканями из смеси натуральных и синтетических волокон — хлопка и полиэстера — стоит недорого. Но, несмотря на то, что это не совсем синтетика, ткань все равно скатывается и выглядит неопрятно.
Проблему можно решить с помощью специальной машинки с бритвой, которая срезает скатавшиеся ворсинки. Но лучше изначально выбирать натуральные ткани: лен, хлопок, шерсть или джут.
Дешевая фурнитура
Даже самая недорогая мебель может смотреться благородно — достаточно просто заменить фурнитуру. То же самое относится к дверным ручкам и крючкам для полотенец. Не используйте пластиковые крючки и другие аксессуары — с ними интерьер сразу выглядит дешевле, чем он есть.
Маленькие ковры
Часто ковер несоразмерен пространству. Дизайнеры советуют выбирать ковер так, чтобы он занимал всю придиванную зону. Диван должен полностью находиться на ковре или стоять на нем передними ножками.
Пластиковый плинтус
Небольшие пластиковые плинтусы, скошенные под 45 градусов, перечеркнут даже шикарный ремонт. Выбирайте полиуретановые, из МДФ, деревянные или металлические плоские высокие плинтусы: они добавят графичности. А еще полиуретановые плинтусы можно покрасить в цвет стен — так вы визуально увеличите высоту потолков.
Вертикальные жалюзи
Гораздо лучше использовать горизонтальные — их можно выполнить на заказ. Или заменить жалюзи на задвигающийся экран, ставни. Интересная идея — повесить на окно экран для проектора. Удобно смотреть фильмы и не нужно придумывать, чем закрыть окна.
Накладные порожки
Вместо накладных порожков в местах стыка напольных покрытий используйте металлический профиль, пробковый компенсатор или герметик. Они делают переход не таким резким визуально, а вы не будете спотыкаться, перемещаясь по квартире.
Короткие шторы
Даже если у вас нет возможности изготовить шторы на заказ, они должны идеально подходить к вашему интерьеру. Хорошо, если ткань всего на несколько сантиметров не достает до пола. Для этого нужно заранее измерить расстояние от пола до потолка.
Если в магазине нет штор подходящей длины, выбирайте те, что длиннее: их всегда можно укоротить.
Плохое освещение
Оптимальный вариант для квартиры — лампочки с цветовой температурой 2700К, которые дают умеренный теплый свет.
Если дома темно, добавьте дополнительные источники освещения: бра и лампы не только не захламят пространство, но и добавят ему уюта.