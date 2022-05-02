ДО И ПОСЛЕ | Тотальное преображение! Комната с вневременным дизайном для девочки-подростка

Комната для девочки-подростка площадью 12 квадратных метров произвела довольно нестандартное впечатление из-за отсутствия функциональной меблировки. Комната частично использовалась как кладовка — там были вещи, которые не должны быть в спальне ни одного подростка. Из основных предметов обстановки в комнате были только матрас, письменный стол и частично разобранный шкаф. Кроме того, в комнате не было красивой внутренней отделки.

Вечная классика: черное и белое

Наступает время, когда молодому человеку нужно достаточно уединения и личного пространства. Поскольку распорядок дня подростка довольно напряженный, личное пространство должно быть расслабляющим. Вечная цветовая палитра — черный, белый и розовый — идеально подходит для комнаты молодой девушки. Эти цвета подходят для интерьера даже тогда, когда подросток становится старше. Чтобы комната не выглядела слишком холодной, минималистическую и монохромную цветовую гамму можно дополнить украшениями разных оттенков. Монохромный интерьер создает в комнате чистый вид, который можно сделать более уютным с помощью различных тканей, таких как ковер, шторы, постельное белье и декоративные подушки.

Сделать комнату визуально больше

“Эта комната была довольно маленькой, но белый цвет помог сделать ее визуально больше. Позже легче изменить или обновить планировку в однотонной комнате. Например, можно добавить в свою комнату украшения или подушки новых цветов”, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Небольшую комнату также можно зрительно увеличить с помощью настенных зеркал. Размещение большого зеркала точно на стене напротив двери в комнату добавляет помещению глубины. Дизайнер интерьеров собрал большое зеркало из маленьких, размером 30х30 см, приклеив их на большую тарелку. Таким образом каждый сможет создать зеркало нужной формы и размера, ведь зеркальные пластины можно прикрепить с помощью двустороннего скотча.

Функциональная и практичная расстановка мебели