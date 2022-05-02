ДО И ПОСЛЕ | Тотальное преображение! Комната с вневременным дизайном для девочки-подростка
Комната девочки-подростка должна отражать ее личность и увлечения, но при этом быть функциональной, удобной и уютной. Дизайнер интерьеров IKEA дает советы, как обставить подростковую комнату с помощью доступных решений и оптимально использовать пространство.
Комната для девочки-подростка площадью 12 квадратных метров произвела довольно нестандартное впечатление из-за отсутствия функциональной меблировки. Комната частично использовалась как кладовка — там были вещи, которые не должны быть в спальне ни одного подростка. Из основных предметов обстановки в комнате были только матрас, письменный стол и частично разобранный шкаф. Кроме того, в комнате не было красивой внутренней отделки.
Вечная классика: черное и белое
Наступает время, когда молодому человеку нужно достаточно уединения и личного пространства. Поскольку распорядок дня подростка довольно напряженный, личное пространство должно быть расслабляющим. Вечная цветовая палитра — черный, белый и розовый — идеально подходит для комнаты молодой девушки. Эти цвета подходят для интерьера даже тогда, когда подросток становится старше. Чтобы комната не выглядела слишком холодной, минималистическую и монохромную цветовую гамму можно дополнить украшениями разных оттенков. Монохромный интерьер создает в комнате чистый вид, который можно сделать более уютным с помощью различных тканей, таких как ковер, шторы, постельное белье и декоративные подушки.
Сделать комнату визуально больше
“Эта комната была довольно маленькой, но белый цвет помог сделать ее визуально больше. Позже легче изменить или обновить планировку в однотонной комнате. Например, можно добавить в свою комнату украшения или подушки новых цветов”, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
Небольшую комнату также можно зрительно увеличить с помощью настенных зеркал. Размещение большого зеркала точно на стене напротив двери в комнату добавляет помещению глубины. Дизайнер интерьеров собрал большое зеркало из маленьких, размером 30х30 см, приклеив их на большую тарелку. Таким образом каждый сможет создать зеркало нужной формы и размера, ведь зеркальные пластины можно прикрепить с помощью двустороннего скотча.
Функциональная и практичная расстановка мебели
Самая распространенная проблема в комнате подростка — это неправильная расстановка мебели и ее слабая функциональность. Каждый предмет мебели в комнате был слишком мал для молодой девушки. С другой стороны, вся мебель, полки и аксессуары должны подходить к помещению по стилю и размеру.
„Комната имеет прямоугольную форму, поэтому мы разделили ее на две части — рабочую зону с письменным столом и шкафом и зону релаксации, предназначенную для отдыха и сна. Так как места мало, мы выбрали кресло, подходящее как для учебы, так и для отдыха. В маленьких комнатах всегда нужно максимально использовать стены, поэтому мы добавили функциональные и красивые полки, настенные светильники и зеркало”, — объясняет Кастро. Подставка для ноутбука, которую можно использовать для учебы или просмотра фильмов в постели, подойдет и для подростков
Удобное решение для хранения вещей и одежды
Чтобы содержать комнату в порядке, необходимо правильно подобрать решения для организации подростковой одежды, туалетных принадлежностей и личных вещей. По мнению дизайнера интерьеров, часто выбирают меньший предмет мебели или комод, чтобы в комнате не было недостатка места. В этом случае часто возникает нехватка места для хранения, вещи скапливаются и создают впечатление беспорядка в комнате.
“В маленькой комнате не стоит бояться одного крупного предмета мебели. Это делает комнату более организованной. Вы можете выбирать из различных решений для хранения, состоящих из модулей, которые также могут быть изменены по мере необходимости. Мы оптимизировали использование пространства, создав место для занятий так, чтобы стол разместился между полками. Такое решение оставляет достаточно места для одежды и других предметов и выглядит более организованно. Также важно максимально использовать высоту комнаты — наверху можно разместить сезонные предметы, которые не нужны постоянно”, — сказал руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.