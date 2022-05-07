Как правильно подобрать подходящее кашпо для летних цветов? Объясняют эксперты из Эстонии

Терье Тульп, садовница и клиент-менеджер садоводческого центра Hansaplant, рекомендует золотое правило подбора цветов и кашпо: будь то горшок, корзина или ящик — помещенная в него цветочная масса должна быть в два раза выше емкости: “Тогда это смотрится прекрасно!”.

При этом стоит взвесить — в буквальном смысле слова — выбор материала. Особенно если емкость для цветов планируется подвесить или закрепить. Почва, особенно поливная, делает цветочный горшок тяжелым. Это нужно также учитывать, выбирая крепления и подвесные цепочки для цветочных ящиков и ампелей. Пластиковые зубцы ампеля могут не удержать слишком большой вес долго и как положено.