Дизайнер рассказала, что нельзя дарить на новоселье

По ее словам, дарение зеркала — самая частая ошибка, которую допускают люди при выборе подарка новоселам. Хотя этот предмет играет важную роль в интерьере, существует ряд примет, по которым дарить такой подарок крайне не рекомендуется.

“Считается, что подаренные зеркала накапливают в себе плохую энергетику и потом отражают ее на хозяев. По другим поверьям считается, что зеркало, которое принесли в новое жилье чужие люди, может привести к скорому разводу”, — пояснила дизайнер.

По ее словам, не стоит вручать на новоселье и настенные часы, хотя ими легко украсить практически любой интерьер. Существует примета, по которой такой подарок запускает обратный отсчет проживания новоселов в новой квартире. Еще считается, что стрелки часов могут разорвать дружбу между дарителем и одариваемым, отмечает Боровская.

Она подчеркнула, что ошибкой будет дарить и колюще-режущие предметы, хотя новоселам, купившим квартиру, нередко вручают комплекты ножей и наборы для вязания, а собственникам загородных домов — наборы для шашлыка или декоративное холодное оружие. Согласно народным приметам, такие подарки могут привести к ссорам, в том числе с дарителем, объяснила Боровская.