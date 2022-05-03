Они не пройдут! 19 растений, которые отпугивают насекомых и вредителей
Пока еще не настолько тепло, чтобы наслаждаться прекрасными вечерами в саду, и трудно вспомнить, как могут раздражать насекомые. Дом&Сад предлагает не затягивать и уже сейчас распланировать клумбы и зеленые насаждения, чтобы украсить сад и сделать его максимально свободным от насекомых и вредителей.
Химические средства и эфирные масла — не единственный способ заставить насекомых держаться подальше от вашего сада. Многие растения отпугивают насекомых своим сильным ароматом — например, укроп, конопля, кориандр и помидоры отпугивают капустницу. Конопля, пижма и хрен не нравятся колорадским жукам, а ромашка, чеснок, купавка и тысячелистник — мухам. А запах полыни, мяты, бузины, любистка, чеснока и чернокорня лекарственного не нравится улиткам.
Вот 19 растений, которые отпугивают мух, комаров и других насекомых от сада, в котором многие из нас любят проводить время летними вечерами.
Растения, которые отпугивают насекомых и вредителей
Базилик — однолетнее растение с сильным ароматом, который напоминает запах тюльпанов или мускатного ореха. Листья базилика часто играют декоративную роль — в зависимости от сорта они бывают темно зелеными или темно-красными. Аромат базилика защищает от мух и комаров. По традиции базилик сажают рядом с помидорами.
Пижма — многолетнее растение с желтыми цветками. Стебель с листьями и цветками выделяет эфирное масло с запахом бальзама, которое отпугивает комаров и мух.
Мелисса — многолетнее пряное растение с запахом лимона. В листьях мелиссы содержатся эфирные масла — гераниол и цитраль, которые отпугивают комаров.
Пиретрум (далматская ромашка) содержит пиретрин, который используется против мух, комаров, и ее сажают между кустами роз, чтобы отпугнуть тлю.
Полынь лечебная (божье дерево) — многолетнее ветвистое растение высотой около метра с серебристыми или серо-зелеными опушенными листьями и мелкими желто-зелеными цветками. Листья издают специфический горьковатый аромат, который отпугивает насекомых — мух, блох, клопов. Чтобы отпугнуть насекомых от дома, измельчите листья растения и разложите на полу в комнатах, а чтобы отвадить вредителей от грядок с луком, морковью, капустой и свеклой, измельчите ветки полыни и рассыпьте их между грядками.
Белый ясенец — многолетнее декоративное растение, которое используется и в медицине. Цветки ясенца белые или алые с темными полосками на длинных стеблях с короткими веточками. Листья выделяют эфирные масла с сильным ароматом лимона и руты. Листья могут вызвать ожоги кожи на ярком солнечном свету, к тому же нужно помнить, что, несмотря на эффективное отпугивание насекомых, все части ясенца ядовиты.
Иссоп — многолетнее вечнозеленое лекарственное растение. Цветки иссопа чаще всего синие, но встречаются и алые, и белые. Растение содержит пинен, цинеол и камфен, которые отпугивают мух и комаров.
Лаванда — многолетнее вечнозеленое ароматическое растение, которое часто выращивают как декоративное. Все части растения содержат эфирные масла, флавоноиды, кумарин, дубильные и сильные ароматические вещества. Сильный аромат лаванды отпугивает мух и моль, что стоит учесть при уборке в доме. Эксперты рекомендуют сажать лаванду между розами, чтобы отпугнуть тлю и муравьев.
Любисток — многолетнее растение, которое используют в лекарственных и ароматических целях. Стебель и листья любистка содержат эфирное масло с сильным ароматом, напоминающим запах сельдерея. Любисток сажают на клумбы, чтобы отпугнуть комаров. Любисток эффективно отпугивает комаров, если открытые части тела потереть растертыми в пальцах листьями растения.
Котовник (кошачья мята) — многолетнее травянистое растение, которое используют в лекарственных и ароматических целях. У котовника синие цветки, которые собраны на концах колосовидного стебля и веточек. Листья содержат эфирные масла, которые обладают сильным лимонным ароматом и антимикробным и инсектицидным действием. Котовник сажают вместе с ароматической зеленью или многолетниками рядом с домом, чтобы отпугнуть комаров.
Ноготки — однолетнее лекарственное растение с сильным ароматом, отпугивающим тлю и нематод в почве.
Чеснок сажают между клубникой против земляничного клеща, а также рядом с розами, поскольку отлично отпугивает тлю.
Душистая пеларгония — популярное растение, которое применяется и в народной медицине. Цветки пеларгонии мелкие, белого, фиолетового или розового цвета. У всех представителей группы пеларгонии ароматной листья разделенные и опушенные волосками, в которых накапливается эфирное масло, придающее растениям характерный аромат — лимона, розы, сирени, миндаля, шалфея или более резкий запах, напоминающий фенол. Аромат пеларгонии усиливается, если потереть лист растения. Часто растертые листья пеларгонии раскладывают между луковицами гладиолуса, чтобы отпугнуть трипсов. Многие растения этой группы годятся и для отпугивания комаров.
Петрушка — двухлетнее ароматическое растение, богатое витаминами, особенно витамином C. Растертые листья выделяют сильный запах, которые отпугивает муравьев. Петрушку рекомендуют сажать рядом с помидорами.
Бархатцы отпугивают тлю, нематод в почве и грызунов. Бархатцы можно сажать рядом с молодыми плодовыми деревьями, и тогда их корни и кору не обгложут вредители, и с ароматической зеленью, чтобы защитить ее от насекомых. Часто листья и цветки бархатцев съедают улитки, однако тонколистные сорта они не трогают.
Мята — многолетнее ароматическое растение с освежающим вкусом и воздействием. Прохлаждающий эффект создает ментол, который входит в состав мятных эфирных масел, и сильнее всего он проявляется во время цветения. У многих сортов мяты запах ментола нежный, у других — резкий, сильный. Эфирное масло образуется уже в начале вегетационного периода, и самая высокая его концентрация содержится в верхних листьях и соцветиях. Растертые листья мяты хорошо отпугивают комаров и муравьев.
Черная бузина — дерево, достигающее 5 м в высоту, ягоды которого используются и в медицине. Все части растения издают сильный аромат. Листья бузины ядовиты. Аромат бузины защищает яблони, сливы и розы от листоверток и пилильщиков. Измельченные ветки с листьями помещают и в кротовьи норы, чтобы отпугнуть кротов от клумбы или лужайки. Отвар листьев используют как природный инсектицид.
Розмарин — многолетнее ароматическое растение, которое не переносит наши зимы. Осенью растение выкапывают, сажают в горшок и переносят в помещение. В сад высаживают после последних заморозков. Сильный аромат розмарина отпугивает комаров и мух, как и запах тимьяна.
Рута душистая — многолетнее растение со специфическим ароматом, которое образуют флавоноиды (рутин). Сильный аромат руты отпугивает земляных блох.