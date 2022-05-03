Они не пройдут! 19 растений, которые отпугивают насекомых и вредителей

Химические средства и эфирные масла — не единственный способ заставить насекомых держаться подальше от вашего сада. Многие растения отпугивают насекомых своим сильным ароматом — например, укроп, конопля, кориандр и помидоры отпугивают капустницу. Конопля, пижма и хрен не нравятся колорадским жукам, а ромашка, чеснок, купавка и тысячелистник — мухам. А запах полыни, мяты, бузины, любистка, чеснока и чернокорня лекарственного не нравится улиткам.

Вот 19 растений, которые отпугивают мух, комаров и других насекомых от сада, в котором многие из нас любят проводить время летними вечерами.

Растения, которые отпугивают насекомых и вредителей

Базилик — однолетнее растение с сильным ароматом, который напоминает запах тюльпанов или мускатного ореха. Листья базилика часто играют декоративную роль — в зависимости от сорта они бывают темно зелеными или темно-красными. Аромат базилика защищает от мух и комаров. По традиции базилик сажают рядом с помидорами.

Пижма — многолетнее растение с желтыми цветками. Стебель с листьями и цветками выделяет эфирное масло с запахом бальзама, которое отпугивает комаров и мух.

Мелисса — многолетнее пряное растение с запахом лимона. В листьях мелиссы содержатся эфирные масла — гераниол и цитраль, которые отпугивают комаров.

Пиретрум (далматская ромашка) содержит пиретрин, который используется против мух, комаров, и ее сажают между кустами роз, чтобы отпугнуть тлю.

Полынь лечебная (божье дерево) — многолетнее ветвистое растение высотой около метра с серебристыми или серо-зелеными опушенными листьями и мелкими желто-зелеными цветками. Листья издают специфический горьковатый аромат, который отпугивает насекомых — мух, блох, клопов. Чтобы отпугнуть насекомых от дома, измельчите листья растения и разложите на полу в комнатах, а чтобы отвадить вредителей от грядок с луком, морковью, капустой и свеклой, измельчите ветки полыни и рассыпьте их между грядками.