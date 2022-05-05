Как сделать интерьер визуально дороже: простые советы дизайнера-архитектора

Для того, чтобы интерьер выглядел богаче, необязательно покупать эксклюзивную мебель и использовать дорогие материалы: достаточно применить несколько интересных дизайнерских решений для оформления помещения.

Не переборщите с золотом

Первая ассоциация, которая возникает со словом богатство, — это золото. Однако нужно знать меру: большое количество драгоценного металла будет смотреться нелепо, особенно в малогабаритной квартире. Использовать можно такие предметы интерьера, как светильники, аксессуары, багет картин. Важно отметить, что при этом остальной интерьер должен быть в сдержанных тонах, только в этом случае золото будет органично вписываться в интерьер и придавать ему особый лоск.

Если золото вам не подходит и у вас другие предпочтения, вы можете заменить его на медь или хром.

Добавьте эксклюзивности

Объекты арт-искусства всегда притягивают к себе внимание, а если сместить фокус внимания от скромной обстановки прямо на них, эти детали интерьера будут придавать особую ценность помещению и делать его богаче.

Дороговизну помещению могут придать также старинная мебель, предметы искусства или старинные артефакты. Их уникальность не только во внешнем виде, но и в истории, которая за ними стоит. Массивные деревянные тумбы, статуэтки из железа, вазы древней этники всегда будут обращать на себя внимание и придавать статусности.

Используйте природные материалы

Все природные материалы (или их цвета) — универсальный способ не только сделать свой интерьер актуальным на все времена, но и придать вид дорогого помещения. Особенно дорого смотрятся темное дерево и камень.

Отдавайте предпочтение темным тонам и сложным оттенкам

Темные тона в сочетании с грамотным точечным освещением всегда придают интерьеру особый шарм и дороговизну. В таком интерьере опять же уместно использование мебели и предметов интерьера из натурального дерева — смотрится очень дорого.

Не экономьте на текстиле

Тюль, шторы, занавески, покрывала, подушки — все это может как произвести впечатление на ваш интерьер, так и испортить его. В данном случае не стоит экономить, так как текстиль сразу бросается в глаза, а значит, лучше выбирать качественные ткани с цветами под стать вашему интерьеру. Благодаря удачно подобранному текстилю можно хорошо обыграть любое помещение.