Мебель можно купить сразу: чего ожидать от магазина IKEA, который откроется в Таллинне в конце лета?

В 2019 году шведский гигант мебели появился в Эстонии как интернет-магазин и пункт заказа и получения товаров в Таллинне. А уже в конце этого лета полноценный магазин IKEA в 30 000 квадратных метрах откроет свои двери для всех жителей Эстонии.

В четверг рядом с магазином IKEA установлен указатель высотой 35 метров, который отмечает расположение магазина в поселке Курна. Указатель IKEA заметен с Таллиннской кольцевой дороги, шоссе Кангру и дороги Курна-Тухала.

Всё для вашего дома под одной крышей



“Миссия IKEA — улучшить повседневную жизнь для многих людей. Для этого мы предлагаем широкий ассортимент красивых, функциональных решений для дома по очень доступным ценам, чтобы большинство людей могли себе их позволить. Мы будем предлагать всё для дома в одном магазине. В магазине IKEA в Таллинне будет представлен ассортимент из 9000 товаров для дома, которые можно будет сразу же приобрести, а также все услуги, развлечения для детей и многое другое”, — делится Кристиан Шнейдер, глава IKEA Эстония. Он рассказывает, что магазин обустроен так, чтобы там было не только удобно совершать покупки, но и провести день с семьёй — шведский ресторан с завтраками, обедами и ужинами, места с детскими развлечениями и мероприятия для посетителей.



Тысячи квадратных метров для вдохновения



Магазин IKEA в Таллине будет состоять из 2 этажей, и на втором этаже находится зал экспозиции, где будут представлены полноценные комнаты и дома с интерьером, в соответствии с нуждами жителей Эстонии.