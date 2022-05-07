ФОТО | Вдохновленная океаном. В преддверии летнего сезона IKEA запускает лимитированную коллекцию

“Наблюдение за тем, как реализуется сотрудничество с IKEA по созданию коллекции KÅSEBERGA, работа с дизайнерами компании над созданием экологичных товаров были для нас, членов ВЛС, поистине ценным опытом, — рассказывает Чери Коэн (Cherie Cohen), финансовый директор ВЛС. — Инициативы IKEA, ВЛС и наших поклонников, направленные на устойчивое развитие, тесно связаны. Мы уверены, что эти товары, изготовленные с использованием переработанных и возобновляемых материалов, будут весьма популярны среди серферов, поклонников активного отдыха у океана и энтузиастов дизайна”.

“Для меня было честью и удовольствием сотрудничать с Робом Мачадо, ВЛС и IKEA для создания KÅSEBERGA — вдохновленной океаном коллекции самых необходимых функциональных и экологичных товаров для дома и отдыха на пляже. Коллекция создана для постоянно растущего мирового сообщества экологически мыслящих серферов и любителей пляжного отдыха”, — говорит Кассия Меадор, серфер и предприниматель.

В ходе совместной работы со Всемирной лигой серфинга (ВЛС) и известными серферами Кассией Меадор (Kassia Meador) и Робом Мачадо (Rob Machado) были созданы предметы, основанные на принципах функциональности, максимального использования переработанных материалов и цикличного образа жизни. Так, одна часть товаров коллекции KÅSEBERGA была изготовлена из переработанного полиэстера, другая — из возобновляемых материалов, таких как бамбук и пробка.

Коллекция KÅSEBERGA включает более 20 изделий, предназначенных для использования как дома, так и вне дома. Среди них ручная доска для бодисерфинга, шезлонг, столик и сумка для сбора мусора на пляже.

“Руководствуясь принципами устойчивого развития и активного образа жизни, мы стремимся вдохновить людей на борьбу с загрязнением нашей планеты пластмассовыми отходами и на использование вещей из возобновляемых и переработанных материалов. IKEA достигла больших результатов совместно со Всемирной лигой серфинга, основанных на потребности людей в двигательной активности, мобильности, организации отдыха и спортивных занятий. Эти потребности, актуальные не только для серферов, но и для многих других людей, вдохновили нас на создание товаров, которые делают жизнь этих людей интереснее и содержательнее. Мы надеемся с помощью этой коллекции внести в дом и повседневную жизнь многих людей радость активного образа жизни”, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Коллекция KÅSEBERGA, названная в честь небольшого шведского города, где находится один из самых южных пляжей в стране, выходит на мировой рынок (включая страны Балтии) в мае 2022 года. Цены на предметы коллекции — от 2,99 евро.

Товары:



Сумка KÅSEBERGA, изготовленная из выброшенного океаном пластика, предназначена для для сбора мусора, поддержания чистоты пляжей и океанов. Представитель IKEA так характеризует этот товар: “Основная идея сумки KÅSEBERGA заключалась в том, чтобы создать предмет, с помощью которого было бы легко и весело собирать мусор на пляже. Но, конечно, вы можете использовать ее для чего угодно. Она легкая, просто складывается и занимает мало места. Сумка изготовлена из сетчатой ткани, сквозь которую из сумки высыпается песок. Мы очень надеемся, что сумка вдохновит многих, а они, в свою очередь, вдохновят других на сбор мусора на пляже. Ведь наша планета нуждается в помощи всех нас”.

Халат KÅSEBERGA с капюшоном и отверстиями в кармане-кенгуру создан для удобного переодевания на пляже. Халат можно свернуть и положить в рюкзак. Он изготовлен из мягкой, согревающей махровой хлопковой ткани, в которую приятно завернуться после купания в море или после душа.

Коврик для йоги KÅSEBERGA создан с целью вдохновить людей на заботу о своем здоровье и хорошем самочувствии. Верхняя сторона коврика, соприкасающаяся с телом, покрыта мягкой пробкой, нижняя — противоскользящей резиной. Специалист по дизайну добавила: “Коврик настолько красив, что его можно использовать как декоративный элемент. Кто знает, может быть, коврик мотивирует многих заняться спортом, будь то йога, приседания или отжимания. Даже если он вдохновит хотя бы одного человека заняться спортом, значит, мы добились успеха”.

О Всемирной лиге серфинга



Всемирная лига серфинга (ВЛС), основанная в 1976 году, является мировым центром этого вида спорта. ВЛС призвана изменить мир к лучшему с помощью вдохновляющей силы серфинга, создания аутентичных событий, впечатлений, историй, чтобы мотивировать людей жить цельно, интересно и с энтузиазмом. В 2019 году IKEA и Всемирная лига серфинга объявили о сотрудничестве, цель которого — лучше понять повседневную жизнь людей, ведущих мобильный и активный образ жизни в едином ритме с океаном.

