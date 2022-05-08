Как бороться с пылью: 9 советов, которые работают

Я пользуюсь шкафом с домашней библиотекой постоянно, поэтому дверцы мне не были нужны с самого начала. Плюс не стоит забывать, что достойная библиотека с системой хранения, удобными полками и хорошими дверцами стоит существенных денег. Поэтому если нет смысла их тратить, то вопрос о дверях на шкафах отпадает сам собой. При этом уборку на полках мне достаточно проводить раз в месяц при помощи обычного пылесоса.

Открытые полки могут стать табу для очень маленьких пространств. Если ваша кухня 2,5х2,5 метра, то, наверное, лучшим решением будет устройство закрытой системы хранения от пола до потолка.

Пыль в закрытых шкафах собирается точно так же, как и в открытых. Проверено, и ничего с этим не поделать. Открытые полки на кухне подходят только для тех предметов, которыми вы пользуетесь ежедневно. Ни чашки, ни стаканы не успевают загрязниться, потому что я их почти каждый день мою. Они хранятся в перевернутом состоянии: так внутрь них никогда и ничего не попадет. Крупные салатники и кашпо с цветком мешают не сильно: если необходимо раз в неделю протереть полку, то несложно их снять.

Пыль оседает даже на стенах, и их тоже надо время от времени пылесосить. А обои, особенно структурные с различными люрексами, собирают пыль намного больше, чем шторы из полиэстера.

Реально сможете не просто жить, но и поддерживать этот уклад и порядок? И только когда вы с точностью и уверенностью на все сто процентов сможете себе самому ответить “да” — вот тогда просите минимализм, закрытые поверхности, бетон и сталь медицинскую. А пока декоратор и автор популярного блога “На волне декора” Оксана Пантелеева дает несколько простых советов, как быть не минималисту.

Даже если на практике реализовать идеи минимализма, избавиться от пыли и закрыть все книги и безделушки за дверцами шкафчиков, в большинстве случаев долго жить в таком “аскетичном” пространстве человек не сможет. Можно в наших реалиях очень сильно хотеть минимализма и стремиться к нему, но надо отдавать себе отчет, как долго у вас просуществует такая чистота линий?

Совет 5: прячьте лишние предметы декора

Любой предмет декора можно назвать блажью. Без этого точно можно жить. Есть такое понятие, как необходимый и достаточный минимум. Так вот, у каждого этот минимум свой. Если я коллекционирую белый фарфор и каждая “голова” у меня связана с определенным жизненным приключением, то не буду прятать ее в далекий шкаф, чтобы иногда доставать и любоваться. Я хочу ее видеть каждый день.

Но в коробках на антресолях все же хранится еще добрая сотня разного декора, который я периодически достаю, и моя мини-экспозиция меняется в зависимости от настроения, времени года, моего желания внести в интерьер что-то новое. Поэтому советую лишнее убирать и иногда менять свои вазы, просто чтобы было ощущение чего-то нового и интересного в доме мечты.

Совет 6: ухаживайте за картинами

Вы думаете, что картины не пылесборники? Еще какие! Но в отличие от ваз и прочего декора их нельзя отнести в санузел и помыть. Поэтому здесь на помощь приходит хорошее пушистое приспособление для собирания пыли и мягкая тряпочка из микрофибры. Раз в месяц очень аккуратно я очищаю все свои фотографии и картины от пыли. На это уходит примерно 30 минут.

Совет 7: замените ковры дорожками

Все ковры вполне можно заменить на дорожки из “Леруа Мерлен”, которые очень удобно чистить. Достаточно вытряхнуть их на улице. Большой ковер все же лежит у нас зимой, но на период с весны по осень мы убираем его в кладовую.

Совет 8: вовремя ухаживайте за домашними животными

Хотите жить в чистоте, не забывайте бороться с грязью и шерстью. Для крупных собак, гуляющих на улице, еще на этапе ремонта можно предусмотреть душ для мытья лап. Это избавит от лишней грязи в доме. Что же касается шерсти, то достаточно каждый день вычесывать собаку или кошку в период линьки, а после процедуры проводить по шерсти влажной рукой или специальной резиновой перчаткой.

Совет 9: уборку делайте раз в месяц, но убирайте — каждый день

Генеральную уборку с заходом во все самые потаенные места квартиры мы делаем раз или два в год — обычно весной и осенью. Но убираться мне приходится примерно раз в месяц. На это уходит около 4–5 часов на квартиру в 70 кв. м. Если бы у меня не было всех вышеперечисленных предметов интерьера, животных и прочего, то все равно я не думаю, что уборка занимала бы гораздо меньше времени, так как никто нас не освобождает от рутины: мытья полов, пылесоса, разбора шкафа и прочего.

Но у меня есть почти ежедневные процедуры, которые касаются наведения порядка в доме и здорово сокращают время, затраченное в итоге на генеральную уборку. Например, за пять минут я могу помыть раковину, за 15 минут — почистить сантехнику, утром после физкультуры помыть полы.

Но если ничего не делать в течение недели, двух или месяца, то генеральная уборка может занять почти весь день. И я прекрасно понимаю, что ни о каких вазочках, открытых полочках и прочих радостях в этом случае вы не сможете говорить без содрогания. Так может, лучше убираться каждый день по пять минут, чем один раз, но 24 часа?